Thiết kế độc đáo của trường mầm non ở Nghệ An

Đặc điểm nổi bật của công trình là những đường cong uốn lượn và cửa sổ hình tròn. Các ô cửa sổ có kích thước không giống nhau, được định vị tự do, ngẫu hứng. Hình thức này đem lại cảm giác thân thiện, gần gũi, an toàn cho trẻ ở lứa tuổi mầm non và khơi gợi sự sáng tạo của trẻ.