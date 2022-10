Thiết kế dinh thự The Coral Porche lấy cảm hứng từ du thuyền

Toàn bộ thiết kế nội thất dinh thự The Coral Porche tái hiện không gian bên trong du thuyền Dynamiq GT11 trị giá 13 triệu USD.

Dự kiến cuối năm nay, tập đoàn KDI Holdings sẽ ra mắt dinh thự hàng hiệu phiên bản giới hạn The Coral Porsche tại dự án Gran Meliá Nha Trang. Nằm trong bộ sưu tập The Coral Special Editions, sản phẩm mang hơi thở thiết kế mạnh mẽ của Studio F.A. Porsche.

Lấy cảm hứng từ du thuyền trị giá 13 triệu USD Dynamiq GT11 - thuộc series Porsche Design của thương hiệu Dynamiq, The Coral Porsche đưa toàn bộ nội thất Minotti by Porsche vào không gian bề thế lên đến 1.400 m2 của dinh thự. Các thiết kế do đích thân nhà thiết kế điều hành thương hiệu Minotti Rodolfo Dordoni "đo ni đóng giày", có thể kể đến như sofa Connery bọc da và khâu thủ công, đệm lông ngỗng, ghế Leslie với độ đàn hồi nổi trội, hay bàn cà phê Botteco từ gỗ cẩm lai quý...

Nội thất The Coral Porsche tái hiện không gian bên trong du thuyền Dynamiq GT11 - chế tác nổi tiếng của Porsche Design. Ảnh phối cảnh: KDI Holdings

Ngoài ra, bộ sưu tập thiết bị vệ sinh IconX thực hiện bởi Studio F.A. Porsche tạo điểm nhấn cho không gian phòng tắm sang trọng của The Coral Porsche. Thông qua 4 phiên bản gồm titanium, vàng hồng, sợi carbon, vàng hoa văn cẩm thạch... với tỷ lệ "vàng" góc vuông 90 độ vững chắc, thiết bị vệ sinh IconX thể hiện sự hòa hợp giữa thiết kế và tính năng, mang đậm triết lý Art de Vivre - nghệ thuật cuộc sống.

Bên trong siêu du thuyền Dynamiq GT11 trị giá 13 triệu USD chỉ có tổng 7 chiếc trên toàn hành tinh. Ảnh: Porsche Design

Porsche là thương hiệu nổi tiếng chuyên sản xuất và chế tạo xe hơi, xe đua, du thuyền và vũ khí quân sự của Đức, thành lập năm 1931 bởi Ferdinard A. Porsche. Trong suốt hơn 90 năm qua, Porsche đã đem đến cho thế giới hàng loạt thiết kế đi vào lịch sử, điển hình là dòng xe đua 904 Carrera GTS, dòng SUV hạng sang Porsche Cayenne. Nổi bật là siêu xe "huyền thoại" Porsche 911 đã trải qua 8 phiên bản nâng cấp trong suốt 50 năm mà vẫn giữ những đường nét kinh điển của dòng xe thể thao.

Bằng việc ra mắt Porsche Design và Studio F.A. Porsche, thương hiệu này lấn sân sang lĩnh vực phụ kiện thời trang cao cấp của nam giới, đồ gia dụng công nghệ, sản xuất du thuyền... Với hơn 250 giải thưởng quốc tế về thiết kế và sáng tạo, Porsche Design hướng đến sự tinh gọn, bền vững thông qua những đường nét tối giản và tinh tế, sang trọng và nổi bật. Một số thiết kế danh tiếng của thương hiệu có thể kể đến như bộ sưu tập 7 siêu du thuyền Dynamiq GT11, chuyên cơ cá nhân Phenom 300E , thiết bị vệ sinh IconX...

Trước khi ra mắt The Coral Porsche, KDI Holdings từng giới thiệu hai dòng sản phẩm dinh thự mang phong cách nghệ thuật đương đại đầy sắc màu và cá tính với những thiết kế mang tỷ lệ mỹ học đặc trưng của người Đức là The Coral Artistry và The Coral Cavalli.

Theo đại diện chủ đầu tư, The Coral Porsche vẫn thừa kế những ưu điểm nổi bật của bộ sưu tập The Coral Special Editions. Cụ thể, chuỗi dinh thự này sở hữu địa thế phong thủy độc đáo khi nằm trên đảo San Hô riêng tư tách biệt, bao quanh bởi biển cả và các rặng san hô sắc màu rực rỡ. Kiến trúc của The Coral Porsche lên đến gần 1.400 m2, trần cao 8 m với thiết kế giật cấp đặc biệt, giúp toàn bộ không gian được bao bọc bởi khu vườn thượng uyển, thích hợp cho những kỳ nghỉ dưỡng riêng tư bên gia đình.

Từ dinh thự, chủ nhân có thể ngắm nhìn quang cảnh hoàng hôn buông xuống biển Đông. Đứng ở ban công rộng 40 m2 sẽ mở ra tầm nhìn rộng đến 270 độ, cộng hưởng với lợi thế sở hữu mặt tiền được ôm sát bởi bờ biển dài 60 m, giúp chủ nhân dinh thự có thể tận hưởng cảm giác sống giao hòa với thiên nhiên mỗi ngày.

Bên cạnh đó, dinh thự The Coral Porsche còn tích hợp chuỗi dịch vụ RedLevel đậm dấu ấn của thương hiệu nghỉ dưỡng Gran Meliá Hotels & Resorts, cùng các tiện ích độc quyền gồm hồ lagoon khoáng nóng 4.000 m2, spa hang đá, nhà hàng Michelin mang phong cách Tây Ban Nha... Kết hợp cùng lợi thế về không gian nội thất thiết kế tùy biến theo nhu cầu của chủ nhân, dòng sản phẩm này đã góp phần nâng tầm trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp đúng nghĩa "luxury second home" (ngôi nhà thứ hai sang trọng).

Thu Hương