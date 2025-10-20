Thiết kế đan xen truyền thống và hiện đại trong ngôi nhà nhiều ánh sáng

Ngôi nhà có diện tích xây dựng 340 m2, nằm trên khu đất rộng 520 m2 tại Balaji Nagar, Sangli, bang Maharashtra (Ấn Độ). Công trình được thiết kế cho gia chủ là chuyên gia công nghệ thông tin, với định hướng tạo dựng không gian sống thư thái.
Dự án thể hiện triết lý thiết kế nhất quán, ưu tiên tính kết nối giữa con người và thiên nhiên, sử dụng các yếu tố bản địa kết hợp công năng hiện đại nhằm tạo ra không gian sống hiệu quả và yên bình giữa đô thị.
Hình khối căn nhà nổi bật giữa khu dân cư nhờ bố cục hình học, xen kẽ các khoảng cắt xẻ tạo chiều sâu thị giác. Mặt tiền sử dụng tông màu rực rỡ kết hợp hệ gạch bằng đất nung, gợi nhắc đến kiến trúc truyền thống Ấn Độ.
Hệ gạch này không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn đảm nhiệm vai trò che nắng, thông gió và tạo sự riêng tư, góp phần xây dựng hệ thống khí hậu bền vững cho nhà ở.
Toàn bộ khối nhà được bao quanh bởi cảnh quan xanh mát. Cây trồng và các khoảng mở đóng vai trò điều hòa không khí.
Hệ gạch đất nung với hoa văn cắt xẻ hiện đại vừa thẩm mỹ, vừa đảm bảo thông gió, che nắng và duy trì sự riêng tư cho không gian sinh hoạt.
Lối vào được che bởi mái kính khung thép sơn xanh, tận dụng ánh sáng tự nhiên cho khu vực hiên nhà.
Không gian bên trong được tổ chức linh hoạt, chuyển tiếp giữa các vùng mở, bán mở và khép kín. Những khoảng đệm trung gian được bố trí hợp lý tạo sự liên tục giữa không gian xây dựng và thiên nhiên, đồng thời tăng khả năng chiếu sáng, thông gió tự nhiên.
Khoảng thông tầng với giếng trời lấy sáng tự nhiên giúp khu vực ăn uống và sinh hoạt luôn thông thoáng.
Bếp liên thông với khoảng sân trong, cây xanh dưới giếng trời kết hợp bàn bar tạo góc thư giãn với thiên nhiên.
Cầu thang zigzag màu hồng chạy dọc tường xanh lá tạo điểm nhấn trung tâm cho không gian sinh hoạt chung, đồng thời tạo sự phân tách giữa khu vực tiếp khách và khu chức năng phía sau.
Phòng khách sử dụng bảng màu trung tính kết hợp nội thất gỗ mộc và vải dệt thủ công, giúp không gian tiếp khách gần gũi nhưng vẫn chỉn chu.
Góc đọc sách đặt cạnh cửa sổ lớn, lấy ánh sáng tự nhiên từ giếng trời.
Cầu thang xoắn màu vàng nổi bật trên nền tường đỏ - xanh.
Bích Phương (theo Thearchitectsdiary)