Thiết kế đan xen truyền thống và hiện đại trong ngôi nhà nhiều ánh sáng

Ngôi nhà có diện tích xây dựng 340 m2, nằm trên khu đất rộng 520 m2 tại Balaji Nagar, Sangli, bang Maharashtra (Ấn Độ). Công trình được thiết kế cho gia chủ là chuyên gia công nghệ thông tin, với định hướng tạo dựng không gian sống thư thái.

Dự án thể hiện triết lý thiết kế nhất quán, ưu tiên tính kết nối giữa con người và thiên nhiên, sử dụng các yếu tố bản địa kết hợp công năng hiện đại nhằm tạo ra không gian sống hiệu quả và yên bình giữa đô thị.