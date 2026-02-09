Thiết kế đa chức năng tại The Legend Shophouse

TP HCMThe Legend Shophouse được phát triển theo triết lý an cư gắn với kinh doanh, thông qua cách tổ chức không gian, mặt tiền và hạ tầng, nhằm hỗ trợ hoạt động khai thác thương mại.

Theo Van Phuc Group, trong các mô hình bất động sản thương mại, kiến trúc được thiết kế để phục vụ trực tiếp hoạt động kinh doanh, thay vì chỉ mang tính thẩm mỹ. Tại The Legend Shophouse, cách tổ chức không gian cũng đi theo định hướng này, nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh và khả năng khai thác lâu dài.

Phối cảnh The Legend Shophouse, Van Phuc City. Ảnh: VPG

Phân khu nằm tại trung tâm Van Phuc City - đô thị đã hình thành cộng đồng hơn 10.000 cư dân cùng hàng nghìn doanh nghiệp. Đây chính là những khách hàng tiềm năng của The Legend Shophouse. Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư cho rằng, kiến trúc shophouse không chỉ đón dòng cư dân sẵn có mà còn được thiết kế để giữ chân và dẫn dắt dòng di chuyển, tạo điều kiện cho các hoạt động thương mại diễn ra liên tục.

Điểm nhấn là mặt tiền rộng 7-10 m của mỗi căn. Thiết kế này giúp gia tăng khả năng nhận diện thương hiệu, mở rộng tầm nhìn và giảm độ che khuất - yếu tố quan trọng với các mô hình bán lẻ, dịch vụ và F&B. Không gian tầng trệt được bố trí trần cao, mặt bằng mở, cho phép linh hoạt chuyển đổi công năng, từ cửa hàng trưng bày, nhà hàng đến showroom chuyên biệt.

Kiến trúc tân cổ điển tại The Legend Shophouse. Ảnh: VPG

Bên cạnh mặt tiền, kiến trúc theo chiều đứng cũng góp phần thúc đẩy giao thương. Việc tách lớp rõ ràng giữa tầng kinh doanh và các tầng trên tạo điều kiện cho chủ sở hữu vừa vận hành hoạt động thương mại, vừa sử dụng không gian ở hoặc quản lý ngay tại chỗ. Mô hình này giúp rút ngắn thời gian vận hành, tăng khả năng kiểm soát và phù hợp với các hình thức kinh doanh cần hiện diện thường xuyên.

Yếu tố khác thường ít được nhắc đến nhưng được nhìn nhận là có tác động trực tiếp đến hoạt động thương mại là hạ tầng phụ trợ. Việc mỗi căn có tầng hầm riêng không chỉ giải quyết nhu cầu đỗ xe mà còn giúp nâng chuẩn phục vụ khách hàng. Khả năng tiếp cận thuận tiện góp phần cải thiện trải nghiệm, từ đó gia tăng tần suất quay lại của khách.

The Legend Shophouse tọa lạc tại trung tâm Van Phuc City. Ảnh: VPG

Về tổng thể, phong cách kiến trúc tân cổ điển châu Âu với các dãy nhà liên hoàn, vòm cửa cao và nhịp điệu mặt đứng đồng bộ tạo tiền đề hình thành các tuyến phố thương mại liên tục. "Đây là cấu trúc đã được kiểm chứng tại nhiều đô thị lớn, nơi kiến trúc đóng vai trò dẫn dắt hành vi mua sắm và tạo bản sắc cho không gian giao thương", đại diện Van Phuc Group chia sẻ.

Kỷ niệm 30 năm thành lập, Van Phuc Group chiết khấu đến 28% cho các sản phẩm nhà phố, shophouse tại Van Phuc City. Chính sách ưu đãi được triển khai cùng thời điểm Van Phuc City bước vào giai đoạn phát triển mới, với sự vận hành ổn định của các tuyến phố thương mại và sự ra mắt của The Legend Shophouse.

Tổ hợp căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại Diamond Sky. Ảnh: VPG

Song song đó, khu căn hộ cao cấp Diamond Sky đang được triển khai theo kế hoạch. Dự án đã hoàn thành phần móng cọc và hiện thi công phần hầm, dự kiến nghiệm thu hạng mục hầm móng trong quý I.

Việc bổ sung nguồn cung căn hộ được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng số lượng cư dân và nhu cầu sử dụng dịch vụ trong khu đô thị. Khi các dự án nhà ở và thương mại cùng được triển khai trong một giai đoạn, giá trị khai thác của các sản phẩm hiện hữu tại Van Phuc City có thêm điều kiện để cải thiện theo tiến trình hoàn thiện của toàn khu.

Song Anh