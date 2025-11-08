Thiết kế cầu thang tiết kiệm diện tích cho nhà dưới 50 m2

Trong các căn hộ diện tích nhỏ, cầu thang là lối di chuyển và được tận dụng để lưu trữ, lấy sáng hoặc trở thành điểm nhấn thiết kế. Với nhiều lựa chọn từ cầu thang bậc so le, dạng di động đến loại tích hợp kệ tủ, các KTS tối ưu từng m2, mang lại giải pháp phù hợp cho không gian sống hạn chế.

Tại căn hộ rộng 29 m2, trần cao 3,4 m ở London (Anh), cầu thang được bố trí dạng bậc so le, dẫn lên khối phòng ngủ ở phía trên.