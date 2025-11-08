Thiết kế cầu thang tiết kiệm diện tích cho nhà dưới 50 m2

Trong các căn hộ diện tích nhỏ, cầu thang là lối di chuyển và được tận dụng để lưu trữ, lấy sáng hoặc trở thành điểm nhấn thiết kế. Với nhiều lựa chọn từ cầu thang bậc so le, dạng di động đến loại tích hợp kệ tủ, các KTS tối ưu từng m2, mang lại giải pháp phù hợp cho không gian sống hạn chế.
Tại căn hộ rộng 29 m2, trần cao 3,4 m ở London (Anh), cầu thang được bố trí dạng bậc so le, dẫn lên khối phòng ngủ ở phía trên.
Hệ thống này cho phép tiết kiệm diện tích, kết hợp cùng kho lưu trữ lớn phía dưới giường, đủ chỗ đặt thêm một tủ đông. Lan can tay vịn cầu thang được làm tối giản, trong khi tường bên đối diện bố trí rãnh âm, hỗ trợ việc di chuyển.
Với căn nhà ở Tokyo (Nhật Bản), cầu thang dạng bậc so le một lần nữa được tận dụng tối đa chiều cao không gian. Cầu thang trắng nổi bật trong phòng ngủ xanh đậm, đồng thời là nơi lưu trữ đồ.
Kết cấu cầu thang đặt ở cuối giường ngủ, dẫn lên ban công mái. Phần dưới bậc cầu thang tích hợp giá sách mở và khu treo quần áo.
Gia chủ của căn hộ tại Paris (Pháp) chọn cầu thang gỗ birch (gỗ phong vàng) kết hợp gỗ dán màu trắng, vừa nổi bật vừa giảm chiếm dụng diện tích nhờ thiết kế gấp khúc. Không gian dưới cầu thang tích hợp bàn làm việc và tủ áo nhỏ.
Trong căn nhà rộng 25 m2, nhóm thiết kế đã thay mới cầu thang dẫn lên tầng lửng bằng loại làm từ thép mỏng. Chiếc cầu thang này đóng vai trò như tác phẩm nghệ thuật, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoáng đãng cho phòng khách.
Tại Tokyo (Nhật Bản), căn hộ rộng 50 m2 bố trí cầu thang gỗ uốn cong tích hợp các hộc lưu trữ mở.
Thiết kế này thay thế hoàn toàn kế hoạch ban đầu là dùng thang đứng. Không gian phía sau cầu thang được tận dụng làm nhà vệ sinh và tủ quần áo nhỏ. Các bậc cầu thang cũng được dùng làm nơi cất đồ.
Với căn hộ 48 m2 tại Buenos Aires (Argentina), KTS sử dụng cầu thang di động có bánh xe.
Hệ cầu thang này giúp người ở lên tầng lửng và tiếp cận các khu tủ kệ cao kịch trần. Khung cầu thang màu trắng dạng khung xương giữ cho ánh sáng lưu thông tự nhiên trong không gian.
Tại một căn nhà ở Warsaw (Ba Lan), nhóm thiết kế sử dụng cầu thang tích hợp nhiều chức năng: tủ chứa đồ, tủ lạnh âm và bàn ăn kéo gọn.
Cầu thang kết nối trực tiếp với gian bếp nằm bên dưới tầng lửng, được che bởi rèm khi cần thiết.
Bích Phương (theo Never too small)