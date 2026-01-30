Thiết kế cầu dây văng Cát Lái nối Đồng Nai với TP HCM

Phối cảnh đô thị và cầu Cát Lái cùng các nút giao hai bên cầu trong tương lai.
Phương án thiết kế cầu nói trên của Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) đạt giải nhất, được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt ngày 29/1.
Cầu dài khoảng 11,6 km, trong đó phần cầu chính dài 3 km, điểm đầu dự án tại đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái (TP HCM), điểm cuối tại xã Đại Phước (Đồng Nai). Tổng mức đầu tư khoảng 20.600 tỷ đồng.
Trước đó hôm 15/1, cầu đã được tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Tổng công ty Xây dựng số 1 làm lễ động thổ. Đây là cây cầu được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT.
Điểm nhấn của cầu là hai trụ tháp tạo hình khối dứt khoát, kết hợp đường nét mềm mại, hài hòa với cảnh quan địa phương.
Cầu có 8 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, trong đó có 2 làn đường cho xe 2 máy, thô sơ.
Khi đưa vào khai thác, cầu sẽ kết nối khu vực phía bắc, đông bắc TP HCM với Đồng Nai, sân bay Long Thành, giảm tải cho các trục giao thông hiện hữu như quốc lộ 1, 51 và cao tốc Long Thành - Dầu Giây.
Quang cảnh thiên nhiên hai bên cầu.
Cầu được kỳ vọng là trục kết nối chiến lược, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng giữa TP HCM và Đồng Nai, kết nối hiệu quả sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, khu đô thị và các tuyến giao thông huyết mạch quốc gia.
Khi cầu hoạt động sẽ chấm dứt cảnh xe cộ thường ùn ứ, nối đuôi nhau trên đường Lý Thái Tổ (Nhơn Trạch, Đồng Nai) chờ qua TP HCM mỗi dịp lễ Tết.
Cùng với cầu Cát Lái, TP HCM và Đồng Nai cùng vừa đồng loạt động thổ cầu Long Hưng và Phú Mỹ 2. Năm ngoái, cầu Nhơn Trạch trên Vành đai 3 TP HCM cũng được khánh thành, đưa vào khai thác, giúp rút ngắn khoảng cách giữa 2 địa phương.
Vị trí cầu Cát Lái, Đồng Nai 2 (cầu Long Hưng) và Phú Mỹ 2. Đồ họa: Khánh Hoàng
Phước Tuấn
Ảnh: TEDI