Thiết kế cầu dây văng Cát Lái nối Đồng Nai với TP HCM

Cầu dài khoảng 11,6 km, trong đó phần cầu chính dài 3 km, điểm đầu dự án tại đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái (TP HCM), điểm cuối tại xã Đại Phước (Đồng Nai). Tổng mức đầu tư khoảng 20.600 tỷ đồng.

Trước đó hôm 15/1, cầu đã được tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Tổng công ty Xây dựng số 1 làm lễ động thổ. Đây là cây cầu được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT.