Thiết kế căn hộ The Opera Residence lấy cảm hứng từ âm nhạc

The Opera Residence nằm ngay phân khu 1 của khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong khuôn viên nhà hát nhạc vũ kịch mới, liền kề trung tâm hội nghị thành phố, quảng trường Central Plaza, công viên hồ trung tâm... Là phân khu đẹp nhất của dự án The Metropole Thủ Thiêm, The Opera Residence kế thừa những lợi điểm nổi bật, một trong số đó là lối thiết kế lấy cảm hứng từ âm nhạc thể hiện rõ nét trên mặt đứng các block nhà và trong từng không gian sống.

Thiết kế mặt đứng độc đáo tại dự án The Opera Residence (Thủ Thiêm, quận 2, TP HCM).

Lối kiến trúc biến hóa như âm nhạc

Lấy cảm hứng từ sông Sài Gòn và những bản giao hưởng của nhà hát nhạc vũ kịch trong tương lai, The Opera Residence được thiết kế tinh tế với vật liệu phản chiếu, bắt trọn những chuyển động màu sắc và ánh sáng của không gian và thời gian. Dạo bộ trên cầu bộ hành nối liền quận 1 và Thủ Thiêm, tận hưởng không khí khoáng đạt từ sông Sài Gòn, cư dân thành phố có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn thiết kế độc đáo của dự án từ nhiều góc độ.

Từ xa, hai tòa tháp gần như trở nên "vô hình" khi hòa lẫn vào không gian xung quanh. Lại gần, thiết kế đường cong "mềm mại" như những thanh âm tinh tế hiện dần trên mặt đứng của dự án. Nếu thiết kế mặt ngoài như một tấm gương phản chiếu vạn vật chuyển động xung quanh, thì thiết kế mặt trong như những nhịp điệu sinh động, rộn ràng.

Không giống như cấu trúc của những dự án nhà ở thông thường, thiết kế mặt trong của The Opera Residence vươn dần ra phía nội khu, kết hợp với thiết kế ban công ngẫu hứng giúp toàn bộ căn hộ tại The Opera Residence đều sở hữu tầm nhìn bao quát về sông Sài Gòn và quận 1. Hệ thống ban công độc đáo này được sắp đặt chủ ý tạo nên kiến trúc mặt đứng uyển chuyển như âm nhạc. Không chỉ là một chi tiết thẩm mỹ, thiết kế này còn là một phương pháp thông minh giúp tối ưu thông khí và chiếu sáng tự nhiên, mang đến tầm nhìn đẹp cho mỗi căn hộ.

Hệ thống ban công với thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ nhịp điệu âm nhạc, tối ưu tầm nhìn cho toàn bộ căn hộ.

"Tiết tấu" mới trong thiết kế nội thất

Là dự án nhà ở tiên phong tại Việt Nam đem đến trải nghiệm mới theo mô hình "không chạm (touchless) - không khói bụi (dustless) và cân bằng trong không gian riêng tư (private wellness), The Opera Residence kiến tạo xu hướng thiết kế nội thất mới trong không gian hiện đại.

Khái niệm "touchless" được ứng dụng từ đại sảnh đến cửa nhà, đồng thời là giải pháp an toàn khi cư dân không phải tiếp xúc nhiều nơi công cộng. Hệ thống nhận dạng sinh trắc học sẽ nhận diện cư dân từ đại sảnh, tự động gọi thang máy và chọn tầng, đảm bảo an toàn cho cư dân trong bối cảnh những lo lắng về sức khỏe và an ninh ngày càng được lưu tâm trong xã hội hiện đại.

Khái niệm "dustless" thể hiện ở hệ thống lọc không khí trung tâm gồm ba lớp lọc bụi thô, khử mùi, kháng khuẩn và bụi mịn cùng màng lọc HEPA tiêu chuẩn quốc tế được tiên phong ứng dụng tại Việt Nam. Nhờ đó, không khí sẽ luôn được tái tạo, điều hòa, đảm bảo độ trong lành đến 99,9%, theo chủ đầu tư.

Ngoài ra, The Opera Residence còn tiên phong mang đến khái niệm "private wellness" - sống cân bằng trong không gian riêng tư. Với hệ thống thiết bị tắm thông minh, sự kết hợp của nước, ánh sáng và âm nhạc góp phần giúp cư dân tìm lại sự cân bằng trong không gian biệt lập riêng tư. Cư dân có thể tùy chọn chế độ nước và tùy chỉnh ánh sáng, âm nhạc qua hệ thống âm thanh kết nối bluetooth.

Hệ thống sen tắm thiết kế độc đáo kết hợp giữa dòng nước, âm nhạc và ánh sáng, điều khiển qua bluetooth tạo trải nghiệm khác biệt cho cư dân.

Những giá trị sống mới này sẽ mang đến những tiết tấu độc đáo, tạo nên những giây phút tận hưởng cuộc sống yên bình bên sông Sài Gòn.

Công nghệ hài hòa cảnh quan

Tại The Opera Residence, sự kết hợp đồng điệu giữa tiện ích 4.0 và cảnh quan thiên nhiên mang đến nhịp sống hài hòa và cân bằng cho gia chủ.

Thiết kế không gian sống tại The Opera Residence thêm trọn vẹn khi nguồn cảm hứng âm nhạc len lỏi trong từng chi tiết thiết kế cảnh quan: đại lộ âm nhạc, vườn chuông gió hay vườn độc tấu trung tâm sẽ giúp cư dân hòa mình với thiên nhiên, nạp năng lượng tích cực, tràn đầy cảm hứng.

Bên cạnh đó, cư dân còn được tận hưởng nhiều tiện ích hiện đại: chuỗi hồ bơi liên hoàn, phòng gym tối tân cùng huấn luyện viên cá nhân chuyên nghiệp, sân golf giả lập... Giải pháp quản lý cộng đồng trên ứng dụng di động do Highgate - công ty quản lý dự án trực thuộc SonKim Land phát triển, cung cấp những tính năng nổi trội như đếm số người sử dụng phòng tập gym thông qua cảm biến chuyển động, đặt tiệc BBQ, lịch chơi golf, lịch tiếp khách...

Tại The Opera Residence, mỗi ngày trôi qua hứa hẹn là những trải nghiệm khác biệt. Từ kiến trúc, cảnh quan hay nội thất dều mang đến cho cư dân những cung bậc khác nhau trong không gian sống nghệ thuật tràn đầy năng lượng và cảm xúc.

