Thiết kế căn hộ tạo không gian riêng biệt lập tại The Rey Edition

The Rey Edition với thiết kế căn hộ thông tầng kiểm soát âm thanh, ánh sáng và luồng khí, tạo không gian riêng biệt lập cho cá nhân và gia đình.

The Rey Edition thuộc dự án Rivea Residences, nằm ở vị trí lõi xanh phía Nam nội đô Hà Nội, đối diện công viên sinh thái Vĩnh Hưng 15 ha. Các căn duplex (thông tầng) nằm ở tầng 20-35 của tòa nhà, tách khỏi sự ồn ào của mặt đất, trần cao tới 6,8m, ban công lớn, sân vườn, bể bơi riêng giúp cư dân sở hữu khoảng trời riêng ngay giữa nội đô.

Tầm nhìn thu trọn phố cổ và sông Hồng từ bể bơi gia đình.. Ảnh: The Rey Edition

Mô hình không gian sống tách biệt

Thiết kế của The Rey Edition hướng đến việc lựa chọn vị trí và tổ chức mặt bằng nhằm giảm tác động từ mật độ đô thị xung quanh. Hệ kính lớn, cấu trúc thông tầng và giải pháp thông gió tự nhiên giúp tăng khả năng đón sáng, lưu thông không khí, đồng thời hạn chế tiếng ồn từ bên ngoài.

Trong bối cảnh đô thị trung tâm ngày càng dày đặc, mô hình không gian sống có mức độ tách biệt nhất định được xem là một trong những yếu tố nâng cao chất lượng sống. Các giải pháp kiến trúc tập trung vào việc kiểm soát âm thanh, ánh sáng và luồng khí nhằm tạo môi trường sinh hoạt ổn định, phù hợp với nhu cầu nghỉ ngơi và cân bằng sau giờ làm việc.

Một điểm khác biệt của The Rey Edition nằm ở khu vực ban công. Khu vực này bố trí bể bơi riêng và sân vườn riêng cho từng căn hộ thông tầng. Đây là chi tiết ít xuất hiện trên thị trường căn hộ hiện nay, góp phần mở rộng không gian sử dụng và tăng tính riêng tư cho cư dân.

Phân lớp trải nghiệm

Cấu trúc duplex của The Rey Edition mang lại hai lớp trải nghiệm. Không gian chung là nơi gia đình quây quần, tiếp khách, gắn kết cảm xúc. Còn không gian riêng tư dành cho nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và giữ trọn sự riêng tư.

Sự phân tách này giúp cư dân thiết lập ranh giới giữa công việc, gia đình, cá nhân, đồng thời mở ra biên độ sáng tạo lớn cho nội thất, để mỗi chủ nhân tự do khẳng định phong cách riêng.

Thiết kế chú trọng ánh sáng tự nhiên, đối lưu không khí và sự yên tĩnh, tạo môi trường sống trong lành, cân bằng. Vật liệu hoàn thiện được tuyển chọn khắt khe, tôn vinh vẻ sang trọng nhưng không phô trương, phù hợp với nhu cầu của nhóm khách hàng thành đạt, tìm kiếm không gian phản chiếu tầm vóc cá nhân.

Ngoài không gian căn hộ, Rivea Residences sở hữu hệ tiện ích "50+", gồm: bể bơi bốn mùa, golf 3D, phòng chiếu phim, clubhouse, gym, yoga và vườn thượng uyển. Điểm nhấn kiến trúc là Cầu Khởi Nguyên ở tầng 35, kết nối hai tòa tháp và tạo biểu tượng cho sự gắn kết đa tầng cảm xúc.

Cầu Khởi Nguyên là điểm nhấn của công trình. Ảnh: The Rey Edition

Đại diện dự án cho biết từ không gian biệt lập, tầm nhìn rộng mở đến chuỗi tiện ích cộng đồng, The Rey Edition mong muốn mỗi cư dân vừa có khoảng trời riêng để tái tạo năng lượng, vừa có môi trường kết nối. Việc này giúp nuôi dưỡng cảm xúc và cân bằng cuộc sống, gắn giá trị an cư gắn liền với trải nghiệm tinh thần và sự bền vững dài hạn.

Văn Hà