Thiết kế căn hộ khách sạn tại The Charm An Hưng

Căn hộ tại dự án được lấy cảm hứng từ phong cách The Charm Boutique Hotel của Anh, với thiết kế đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết thực của cư dân.

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị An Hưng - đơn vị đầu tư dự án cho biết, The Charm An Hưng (Hà Đông, Hà Nội) được kiến tạo để trở thành căn hộ khách sạn.

Mật độ căn hộ tại đây chỉ có 11 căn trên một mặt sàn với diện tích 54m2 - 96m2, tạo sự thông thoáng và không có tình trạng quá tải, đông đúc thang máy giờ cao điểm. Các căn hộ được bố trí so le nhau đảm bảo tối đa sự riêng tư. Bốn thang máy ở trung tâm tòa nhà giúp không có căn hộ nào có cửa gần thang máy, tạo nên sự yên tĩnh.

Phối cảnh tổng thể The Charm An Hưng. Ảnh: Đầu tư Đô thị An Hưng

Chủ đầu tư An Hưng lựa chọn những nhà tư vấn thiết kế nổi tiếng trong nước và quốc tế, tạo nên các căn hộ có bố cục thông minh, đa ứng dụng.

Từ khâu thiết kế, bố trí không gian chức năng, chất lượng của vật tư, vật liệu hoàn thiện sử dụng, những gam màu trong từng phòng chức năng của căn hộ đều được chú trọng. Cửa sổ kính tràn, ban công rộng rãi giúp đón trọn khoảng không khoáng đạt, mang lại nguồn ánh sáng và gió tự nhiên, giúp đối lưu không khí. Cũng từ khung cửa rộng mở, cư dân có thể thu mở rộng tầm nhìn ra những khoảng xanh của cây cối, cỏ hoa nội khu, cảm nhận được sự thư giãn.

Các căn hộ Luxury Boutique Home có nhiều không gian thoáng. Ảnh: Đầu tư Đô thị An Hưng

Khu vệ sinh, không gian bếp đều được trang bị các thiết bị của những hãng nổi tiếng. Mặt bếp được lát đá thạch anh Vicostone, cùng với bếp từ, máy hút mùi, máy rửa bát... từ thương hiệu Hafele hoặc tương đương. Tất cả tạo lập một không gian cao cấp và iện nghi.

Bên cạnh ưu thế về thiết kế, The Charm An Hưng còn có lợi thế về tính pháp lý minh bạch. Dự án hiện đã sẵn sàng ký hợp đồng mua bán trực tiếp với chủ đầu tư và dự kiến bàn giao vào quý III/2026.

Khu đô thị hướng tới cuộc sống đầy đủ tiện nghi, giúp cư dân chạm tới các tiện ích ngay trước thềm nhà, thỏa mãn mọi nhu cầu từ vui chơi, giải trí và học tập.

Theo đại diện chủ đầu tư, 38 căn nhà thấp tầng, trường mầm non tiêu chuẩn quốc tế, 2 tòa chung cư cao 30 tầng (gồm 3 tầng hầm, 3 tầng khối đế dịch vụ và 27 tầng căn hộ) được quy hoạch thông minh, tối ưu không gian sống xanh. Mật độ xây dựng 44,2%, còn lại dành phần lớn diện tích là cây xanh và tiện ích công cộng, tạo môi trường sống khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần.

Phối cảnh vườn Eden Garden trên cao tại The Charm An Hưng. Ảnh: Đầu tư Đô thị An Hưng

Dự án chú trọng mảng xanh đan cài, từ khuôn viên dưới mặt đất, khu vườn trên cao để cư dân có thể giao lưu, kết nối và thư giãn. Hệ tiện ích nội khu như vườn Eden Garden kết hợp nướng BBQ tập trung ở tầng 3 nối liền hai tòa tháp, trung tâm thể thao đa năng đến khu gym - spa - yoga chuẩn quốc tế mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng cho khách hàng.

Phần sảnh lễ tân với thiết kế sang trọng, hoạt động 24/7 tận tậm, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu.

Phối cảnh phòng làm việc căn hộ. Ảnh: Đầu tư Đô thị An Hưng

Hệ thống an ninh hiện đại, đội ngũ ban quản lý, nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp... đảm bảo sự an toàn và riêng tư cho cư dân. Các gia đình có trẻ nhỏ hay người già không còn phải lo lắng về sức khỏe, an toàn khi không có người hỗ trợ.

Trường mầm non tiêu ngay trong khuôn viên mang đến cuộc sống thuận tiện cho những gia đình trẻ. Cư dân nhí được nuôi dưỡng và phát triển trong điều kiện giáo dục chất lượng cao. Phụ huynh tiết kiệm thời gian đưa đón con đi học, khỏi lo khói bụi hay tắc đường giờ cao điểm.

Chủ đầu tư hợp tác với với những đơn vị thi công uy tín, nổi tiếng trong nước. Từ đó, công trình luôn đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật cũng như tiến độ dự án. Tất cả các công trình hiện hữu xung quanh không xảy ra tình trạng lún, nứt cũng như làm ảnh hưởng tới kết cấu xây dựng của các khu dân cư lân cận.

Ngày 30/3 sắp tới, The Charm An Hưng tổ chức chương trình mở bán tháp A và tri ân khách hàng với sự tham gia của ca sĩ Quang Hùng MasterD. Tại sự kiện, khách hàng mua căn hộ có cơ hội nhận quà tặng nồi chiên không dầu Lock&Lock ECF-300B.

Yên Chi