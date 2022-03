Thiết kế bên trong căn hộ triệu USD tại Đà Nẵng

Căn hộ triệu USD tại The Filmore Da Nang thu hút nhiều nhà đầu tư nhờ kiến trúc thông tầng và ban công lồi độc đáo, giúp nâng tầm không gian sống.

Khu căn hộ cao cấp The Filmore Da Nang tọa lạc tại phường Bình Thuận quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, do Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Filmore (Filmore Development) làm chủ đầu tư. Trước đó, một nhà đầu tư Hong Kong đã mua căn hộ thông tầng The Filmore Da Nang với giá 1,2 triệu USD.

Nhà phát triển dự án vừa tung ra thị trường dòng sản phẩm căn hộ thông tầng (loft condo). Theo đại diện đơn vị này, căn hộ thông tầng là loại hình sản phẩm khá hiếm trên thị trường.

"Với yêu cầu nhất định về diện tích, tiêu chuẩn thiết kế - xây dựng, đẳng cấp và giá trị, đây cũng là sản phẩm dành cho giới thượng lưu hoặc cư dân có năng lực tài chính và nhu cầu cao nhất trong dự án", đại diện nhà phát triển dự án chia sẻ.

Phòng khách thoáng với trần cao của thiết kế thông tầng.

Theo nhà phát triển dự án, The Filmore Da Nang gồm cao ốc đơn khối với tổng cộng 206 căn hộ, với nhiều hình thái như một đến hai phòng ngủ, căn hộ có sân vườn trên không, căn hộ chìa khóa đôi... Trong đó, bốn căn hộ thông tầng tọa lạc tại tầng 21 và 23, ngay dưới trung tâm tiện ích cao cấp ở tầng trên cùng của tòa nhà. Dự án có quy mô tổng diện tích 1.504 m2.

Thiết kế tòa nhà dự án lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của loài rồng và truyền tải thông điệp về khát vọng vươn cao theo sự tích "cá chép hóa rồng". Vị trí đầu rồng cũng là nơi tọa lạc của các căn loft condo. Kiến trúc tổng thể của The Filmore Da Nang sử dụng đến 80% tường kính thay cho tường bêtông. Kính cường lực kịch trần giúp tối ưu tầm nhìn và cảm giác thưởng ngoạn không trung, hòa mình vào thiên nhiên của căn hộ.

Giới đầu tư đánh giá cao The Filmore Da Nang ở giá trị nghệ thuật và năng lực thiết kế kiến trúc tương ứng với phong cách sống tinh tế, tiện nghi của giới thượng lưu.

Góc thư giãn trong mơ của cư dân.

Loft condo tại The Filmore Da Nang còn có độ cao thông tầng lớn, mở ra tầm nhìn khoáng đạt cho cư dân. Căn hộ còn thêm ưu điểm là thiết kế ban công lồi (cantilevered balcony). Phần lớn căn hộ có ban công vươn ra 1,4m và dài 3 - 4,4m, cung cấp thêm không gian để thưởng ngoạn và thư giãn giữa tầng không.

Sự phóng khoáng của kiến trúc thông tầng và hệ tường kính - cửa kính cũng gia tăng vẻ đẹp cho căn hộ loft condo. Bên cạnh đó, hệ kính thông tầng tại phòng khách và phòng bếp là đặc quyền chỉ có tại loại căn hộ này, tạo cảm giác không gian được mở rộng tối đa nhờ kết nối với khoảng trời bên ngoài.

Mỗi loft condo tại The Filmore Da Nang được thiết kế ba phòng ngủ rộng. Phòng khách và đảo bếp ở vị trí trung tâm được kết nối hài hòa, tạo nên không gian sống phù hợp cho gia đình nhiều thành viên.

Toàn bộ phòng ngủ đều có tầm nhìn cực đẹp.

Các phương diện khác của thiết kế và bài trí như tone màu nâu trầm của vật liệu, hệ thống đèn và ánh sáng được đầu tư kỹ lưỡng, tạo nên không gian sang trọng, ấm cúng.

Nhà phát triển dự án cho biết, để đảm bảo sự đồng bộ về thiết kế kiến trúc và chất lượng, Filmore Development bàn giao sản phẩm ở mức độ hoàn thiện. Trong đó, thiết bị nội thất và công nghệ đều đến từ những nhãn hiệu hàng đầu thế giới như Bosch, Kohler, Samsung...

Ban công lồi là điểm đặc sắc hiếm thấy của The Filmore Da Nang.

Tiện ích nội khu tại The Filmore Da Nang không dừng lại ở tiêu chuẩn phổ biến cho căn hộ cao cấp, mà còn có nhiều sự sáng tạo để tối ưu trải nghiệm của cư dân. Ngoài khu vực cho nhà hàng, cửa hiệu, không gian sáng tạo cho trẻ em, sảnh lễ tân ở các tầng dưới, dự án dành toàn bộ tầng 25 cho hồ bơi vô cực, khu tiệc ngoài trời, khu vực BBQ, phòng tập thể thao, thư viện và không gian làm việc chung... Đặc biệt, không gian thưởng thức rượu, cigar, tổ chức tiệc (lounge pavilion) được thiết kế theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Tất cả cư dân có thể sử dụng các tiện ích này như những không gian nối dài ngoài căn hộ mình sở hữu...

Đánh giá về bất động sản Đà Nẵng, đại diện nhà phát triển dự án cho rằng thị trường đang ấm dần lên. "Với tất cả ưu điểm đã có và tiềm năng còn lớn, đây vẫn là một trong những điểm đến hấp dẫn giới đầu tư bất động sản. Đó cũng là yếu tố khiến The Filmore Da Nang được giới đầu tư quốc tế nhắm đến thông qua đầu mối kinh doanh tại Hong Kong trong thời gian qua", vị này nói.

Hoài Phong