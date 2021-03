Thiệt hại trong vụ tiếp viên hàng không làm lây lan Covid-19

TP HCMDương Tấn Hậu, tiếp viên hãng Vietnam Airlines, lây Covid-19 cho 3 người đã khiến chính quyền phải chi gần 4,5 tỷ đồng để xét nghiệm, cách ly hơn 2.000 người.

Quan điểm này được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đưa ra, khi đề nghị VKS truy tố Dương Tấn Hậu, 29 tuổi, về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác theo điểm c khoản 1 Điều 240 BLHS, khung hình phạt: phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, hoặc phạt tù 1-5 năm.

Quá trình điều tra vụ án, Công an TP HCM nhận được văn bản của Sở Y tế xác định thiệt hại từ việc Hậu lây lan dịch bệnh ra cộng đồng là gần 2,8 tỷ - bao gồm chi phí xét nghiệm tầm soát các trường hợp F1, F2. Để tính toán tổng thiệt hại, cơ quan điều tra đã đề nghị UBND TP HCM và các quận 1, 6, 4, Phú Nhuận, Bình Tân, Bình Thạnh và huyện Hóc Môn xác định tổng chi phí đã sử dụng trong trường hợp này là 4,475 tỷ đồng.

Ngoài ra, hành vi của Hậu còn bị cho là gây thiệt hại phi vật chất - tức ảnh hưởng đến cuộc sống, khiến 861 người phải cách ly tập trung, 1.400 người cách ly tại nhà.

Cơ quan an ninh điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hậu . Ảnh:Công an cung cấp.

Về trách nhiệm của Ban quản lý cơ sở cách ly Vietnam Airlines, cơ quan điều tra xác định nơi này có nhiệm vụ phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, quận, phường để giám sát, đảm bảo an toàn cho những người được cách ly. Tuy nhiên, cơ sở đã để xảy ra hàng loạt thiếu sót như: trước khi tiếp viên lên nhận phòng chưa được đo nhiệt độ tầm soát; máy nước nóng lạnh, bàn ăn đặt trong khuôn viên chung; tổ bay còn tiếp xúc qua lại với nhau...

Ban Quản lý cũng bị cho là không giám sát chặt chẽ dẫn đến việc Hậu tiếp xúc với 2 bệnh nhân dương tính. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng, việc tiếp xúc trên xuất phát từ sự thiếu ý thức của các cá nhân; vai trò của các thành viên trong Ban Quản lý là kiêm nhiệm, không phải lực lượng chuyên trách phòng chống dịch bệnh, nhân lực làm việc tại khu cách ly tập trung không đủ để giám sát, quản lý đối với từng cá nhân. Do đó, không đủ căn cứ xử lý hình sự đối với các cá nhân có trách nhiệm ờ Ban quản lý.

Liên quan đến hành vi sai phạm của Hậu khi cách ly ở nhà, cơ quan điều tra cho rằng, phường 2 quận Tân Bình có trách nhiệm quản lý trực tiếp nam tiếp viên này, trung tâm y tế quận chỉ nắm số liệu chung về các trường hợp cách ly thông qua báo cáo của các trạm y tế phường, và không nắm rõ việc Hậu vi phạm quy định cách ly tại địa phương.

Theo đó, Trạm trưởng y tế phường 2, quận Tân Bình, đã có sai sót vì đã không tiến hành các biện pháp cách ly y tế Hậu, không thông báo cho nơi cư trú (chủ nhà trọ trên đường Bạch Đằng) dù nhận được thông báo từ Vietnam Airlines. Quá trình điều tra, người này đã nhận thức được sai phạm, khai báo thành khẩn, cam kết sẽ chấn chỉnh nên cơ quan điều tra đề nghị Công an quận Tân Bình xử phạt vi phạm hành chính.

Dương Tấn Hậu từ Nhật Bản nhập cảnh về Việt Nam hôm 14/11, lưu tại khu cách ly do Vietnam Airlines quản lý ở số 115 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, từ ngày 14 đến 18/11. Theo quy định, những thành viên từng tổ bay khi về nước phải cách ly, không được tiếp xúc với nhau. Tuy nhiên, nam tiếp viên này đã đi sang khu cách ly khác, sau đó bị nhiễm bệnh từ một bệnh nhân thuộc một tổ bay về từ Rumani.

Ngày 18/11/2020, sau khi xét nghiệm hai lần kết quả âm tính, tiếp viên này về cách ly tại nhà trọ ở đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình. Hậu tiếp xúc gần với nam giáo viên 32 tuổi của trung tâm Anh ngữ Key English, gặp mẹ (ngụ huyện Hóc Môn) và người phụ nữ (trú Bình Thạnh).

Đến ngày 28/11/2020, Hậu có kết quả xét nghiệm dương tính. Một trong 3 người tiếp xúc với anh ta là giáo viên tiếng Anh cũng có kết quả tương tự và trở thành "bệnh nhân 1347".

Trước khi được xác định dương tính nCoV, "bệnh nhân 1347" đã tiếp xúc với rất nhiều người và đã khiến bé trai một tuổi, nữ học viên Trung tâm Anh ngữ Key English, 28 tuổi, bị lây bệnh.

Hôm 22/12/2020, Hậu và 3 bệnh nhân liên quan là 1347, 1348, 1349, được điều trị khỏi Covid-19.

Quốc Thắng