Thiết giáp Vệ binh Quốc gia Mỹ tiến vào thủ đô Washington

Đoàn xe thiết giáp của Vệ binh Quốc gia Mỹ tiến vào Washington, sau khi ông Trump điều lực lượng này tới xử lý "tội phạm bạo lực" ở thủ đô.

5 thiết giáp chở các binh sĩ Vệ binh Quốc gia Mỹ bắt đầu xuất hiện trên đường phố thủ đô Washington từ tối 12/8. Giới chức Mỹ cho biết đây là nhóm đầu tiên trong số 800 vệ binh được điều động tới thủ đô Washington, số còn lại dự kiến xuất hiện trong những ngày tới.

CNN đưa tin các xe bọc thép này di chuyển trên đường phố thủ đô dưới sự hộ tống của cảnh sát và tập kết gần đài tưởng niệm Washington. Nhiệm vụ của các binh sĩ chưa được công bố và họ cũng từ chối trả lời phỏng vấn.

Vệ binh Quốc gia Mỹ hiện diện ở thủ đô Washington Xe bọc thép của Vệ binh Quốc gia triển khai tới thủ đô Washington. Video: X/MAGA Voice

Lực lượng này được triển khai tới Washington theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump, người trước đó đã tuyên bố nắm quyền kiểm soát trực tiếp Sở Cảnh sát Washington và điều động Vệ binh Quốc gia nhằm "giải phóng thành phố" khỏi tội phạm bạo lực.

Theo các quan chức Nhà Trắng, lực lượng liên bang sẽ phối hợp với Sở Cảnh sát Washington tiến hành các hoạt động tuần tra, kiểm soát ở những khu vực giao thông đông đúc và điểm nóng trên địa bàn.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trước đó cho biết vào đêm 11/8, khoảng 850 cảnh sát và đặc vụ liên bang đã được triển khai khắp thủ đô, là một phần trong chiến dịch tăng cường thực thi pháp luật tại thành phố. Lực lượng hành pháp đã bắt khoảng 23 người, với các cáo buộc khác nhau, và tịch thu 6 khẩu súng lục.

"Đây chỉ là khởi đầu. Trong tháng tới, chính quyền Trump sẽ không ngừng truy quét và bắt các tội phạm bạo lực vi phạm pháp luật, phá hoại an ninh công cộng và gây nguy hiểm cho người dân", bà Leavitt nói.

Thư ký báo chí Nhà Trắng nói thêm những người vô gia cư ở thủ đô có thể được đưa đến nhà tạm trú và được cung cấp dịch vụ cai nghiện hoặc điều trị sức khỏe tâm thần.

"Nếu họ từ chối, họ sẽ phải chịu phạt tiền hoặc phạt tù. Đây là những luật đã có từ trước và đã được ban hành, nhưng chưa được thực thi", bà Leavitt nói.

Thiết giáp Vệ binh Quốc gia tại thủ đô Washington ngày 12/8. Ảnh: Reuters

Thị trưởng Washington Muriel Bowser, người trước nay vốn thận trọng với động thái của chính quyền liên bang, đã gọi hành động của Tổng thống Trump là "độc đoán" và kêu gọi người dân hành động để bảo vệ các quyền của mình, trong đó có việc đảm bảo rằng đảng Dân chủ giành chiến thắng tại Hạ viện vào năm 2026.

Bà Bowser trước đó hy vọng lực lượng Vệ binh Quốc gia sẽ được điều động tới các khu vực liên bang trong thủ đô, như các công viên, tượng đài và tòa nhà liên bang.

Thủ đô Washington trước đó do chính quyền Đặc khu Columbia điều hành dưới sự giám sát từ quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Trump hôm 11/8 tuyên bố tình trạng khẩn cấp về an toàn công cộng ở Washington, kích hoạt Điều 740 Đạo luật Tự quản để triển khai lực lượng liên bang tới thành phố.

Luật liên bang cho phép ông Trump kiểm soát lực lượng cảnh sát thủ đô Washington trong 30 ngày. Nếu quá hạn này, cần sự thông qua của quốc hội, điều khả năng cao bị đảng Dân chủ ngăn chặn.

