Thiết bị xử lý không khí 'made in Vietnam' đạt chứng nhận Eurovent

Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư Intech công bố sản xuất dòng thiết bị xử lý không khí đạt chứng nhận Eurovent Certified Performance, thước đo uy tín về hiệu suất trong ngành HVAC.

Sự kiện diễn ra vào ngày 4/3 tại Bắc Ninh, trong khuôn khổ sự kiện RHVAC Connecting Day 2026 quy tụ hơn 200 chuyên gia đến từ các Trường Đại học, Cao đẳng, các hiệp hội chuyên ngành, đơn vị tư vấn thiết kế và nhà thầu trong lĩnh vực HVAC & Phòng sạch. Theo đại diện Intech, các thiết bị xử lý không khí (AHU) là thành phần trung tâm trong hệ thống điều hòa không khí, thông gió, làm lạnh (HVAC) của các nhà máy dược phẩm, điện tử, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, đóng vai trò quan trọng nhất trong vận hành các thiết bị.

Đại diện Eurovent chia sẻ trực tuyến về chương trình chứng nhận Eurovent tại sự kiện. Ảnh: Intech

Eurovent Certita Certification (ECC), thành lập năm 1993 tại Pháp, là tổ chức chứng nhận hiệu suất độc lập trong lĩnh vực điều hòa không khí, thông gió và làm lạnh (HVACR). Chương trình Eurovent Certified Performance hiện được tin cậy trên 44 quốc gia và vùng lãnh thổ, và được xem là một trong những hệ thống chứng nhận hiệu suất minh bạch và nghiêm ngặt hàng đầu của ngành HVAC.

Eurovent đánh giá các yếu tố quan trọng như độ kín vỏ, hiệu suất quạt, trao đổi nhiệt, mức tiêu thụ năng lượng và độ ồn. Ngoài thử nghiệm thiết bị, Eurovent còn kiểm tra phần mềm thiết kế và quy trình sản xuất để đảm bảo dữ liệu kỹ thuật phản ánh đúng khả năng vận hành thực tế.

Lễ công bố chứng nhận Eurovent cho AHU Intech tại RHVAC Connecting Day 2026. Ảnh: Intech

Để vượt qua kiểm định khắt khe, Intech đã đầu tư đồng bộ từ phần mềm tính toán, thiết kế cơ khí chính xác đến quy trình kiểm soát chất lượng nhiều lớp. Ông Cao Đại Thắng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Intech, cho biết phần mềm lựa chọn thiết bị là hạng mục khó nhất, bởi phải đảm bảo dữ liệu tính toán chính xác và được kiểm chứng tại phòng thí nghiệm độc lập ở châu Âu.

Ông Thắng nhấn mạnh giá trị cốt lõi của chứng nhận không chỉ là thành tích riêng của Intech mà còn góp phần nâng mặt bằng tiêu chuẩn chung cho ngành HVAC Việt Nam. Doanh nghiệp định hướng hợp tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm, xây dựng phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế và kỳ vọng chủ đầu tư, tư vấn sẽ ưu tiên lựa chọn thiết bị nội địa đạt chuẩn toàn cầu.

Theo TS. Nguyễn Xuân Tiên, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Kỹ thuật lạnh và Điều hoà không khí Việt Nam, việc Intech đầu tư sản xuất AHU và đạt chứng nhận quốc tế là bước tiến đáng ghi nhận của doanh nghiệp Việt trong ngành HVAC. Khi sản phẩm đã chứng minh chất lượng và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, các đơn vị tư vấn thiết kế và chủ đầu tư nên cân nhắc, ưu tiên sử dụng thiết bị do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất.

(Nguồn: Intech)