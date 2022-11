Thiết bị vệ sinh, phòng bếp An Biên ưu đãi lớn dịp cuối năm

Hệ thống triển khai loạt ưu đãi giảm giá hấp dẫn, cùng cơ hội bốc thăm trúng thưởng tới 200 triệu đồng cho khách mua sắm từ nay đến 30/12.

Dịp cuối năm, showroom An Biên toàn hệ thống triển khai nhiều chương trình hấp dẫn như combo thiết bị vệ sinh TOTO trọn gói bao gồm 6 sản phẩm basic đến premium với giá tiết kiệm hơn so với giá bán lẻ. Bộ 6 sản phẩm gồm: bàn cầu, chậu rửa mặt, vòi, tiểu nam, sen cây và bát sen.

Showroom An Biên tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP HCM.

Ngoài ra, thương hiệu Yale đến từ Mỹ cũng đang có chương trình ưu đãi lớn khi tất cả khoá điện tử và két sắc đều giảm giá mạnh. Khách hàng sẽ có cơ hội mua những chiếc khoá đang bán chạy như YDM7116MB, YDM3115, YDR414, YDM7116ACG, YDM7116AMB với giá từ từ 6,8 triệu trong đợt khuyến mãi này.

Thương hiệu Yale tại Showroom An Biên Hà Nội.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để hoàn thiện căn phòng bếp khi thương hiệu Ariston đến từ Italy giảm giá toàn bộ thiết bị bếp và gia dụng như máy hút mùi, bếp từ, lò nướng, máy giặt - sấy.

Khách hàng tham gia bốc thăm tại Showroom của An Biên.

Với mục đích tri ân khách hàng, showroom còn tặng quà hấp dẫn như áo mưa, sổ tay, voucher cho các đơn hàng từ 30 triệu đồng cùng cơ hội bốc thăm trúng thưởng với tiêu chí "bốc là trúng" bao gồm máy giặt, lò nướng, nắp rửa điện tử, nồi lẩu, khóa Yale với tổng trị giá lên đến hơn 200 triệu đồng. Tất cả đơn hàng của chương trình sẽ được hỗ trợ lắp đặt miễn phí.

Ngoài việc trải nghiệm những thương hiệu hàng đầu, quà tặng hấp dẫn, người tiêu dùng còn được hưởng dịch vụ, phong cách tư vấn chuyên nghiệp, khuôn viên showroom rộng rãi, trưng bày đa dạng mặt hàng thiết bị vệ sinh phổ thông đến cao cấp và hỗ trợ khảo sát công trình trước khi mua hàng. Đặc biệt, An Biên cam kết đồng hành với người tiêu dù suốt thời gian bảo hành, bảo trì.

An Biên Group là tập đoàn chuyên phân phối vật liệu và trang trí nội thất của những thương hiệu thuộc top đầu thế giới TOTO, Yale, Ariston, Rheem. Với hơn 20 năm hoạt động, tập đoàn có hệ thống phân phối hơn 1.000 đại lý trên cả nước, hợp tác cung cấp thiết bị cho các dự án cao cấp toàn quốc như khách sạn New World, Park Hyatt, Caravelle, Pullman, Ecopark... Ngoài ra tập đoàn còn có hệ thống showroom An Biên bán lẻ tại TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nha Trang.

(Nguồn và ảnh: An Biên)