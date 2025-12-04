Thiết bị truyền tin báo cháy giúp rút ngắn thời gian ứng cứu

Thiết bị truyền tin báo cháy kết nối trực tiếp cơ sở và lực lượng cứu hộ, giúp cảnh báo sớm, phản ứng nhanh và hạn chế thiệt hại.

Nhiều vụ cháy lớn thời gian gần đây cho thấy thiệt hại về người và tài sản chủ yếu xuất phát từ việc báo cháy chậm. Thống kê cho thấy rất nhiều vụ cháy xảy ra vào ban đêm. Khi lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp cận hiện trường, đám cháy thường đã lan rộng, khiến công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Hệ thống truyền tin báo cháy do Công ty GTel triển khai. Ảnh: GTel

Từ thực tế đó, Luật 55/2024/QH15 và Nghị định 105/2025/NĐ-CP quy định tất cả cơ sở thuộc diện quản lý phòng cháy chữa cháy phải lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy từ ngày 1/7/2025. Quy định mới nhắm tới việc cải thiện khả năng cảnh báo sớm, đảm bảo thông tin cháy được truyền đi kịp thời và chính xác.

Thiết bị truyền tin được kết nối trực tiếp với hệ thống phòng cháy tại cơ sở. Khi sự cố cháy xảy ra tại cơ sở, ngay lập tức hệ thống truyền tin báo cháy đến chủ cơ sở thông qua cuộc gọi tự động và ứng dụng Gsafepro, đồng thời truyền về Trung tâm Thông tin Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ. Nhờ cảnh báo 24/7, cơ sở có thể nắm tình huống từ xa, xử lý bước đầu ngay cả khi đám cháy chưa lan rộng và chủ động kiểm soát nguy cơ.

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thành phố Đà Nẵng phối hợp với GTel tuyên truyền về hệ thống. Ảnh: GTel

Ở phía lực lượng chức năng, tín hiệu báo cháy được cập nhật theo thời gian thực. Hệ thống hiển thị thông tin về cơ sở, nguồn lực xung quanh và tuyến đường di chuyển nhanh nhất. Trong khoảng 90 giây xác minh ban đầu, lực lượng đã có phương án tiếp cận hiện trường, rút ngắn đáng kể thời gian phản ứng và nâng cao hiệu quả cứu nạn, cứu hộ.

Hiện, Bộ Công an nhiệm vụ cho Tổng Công ty GTel triển khai hệ thống này trên toàn quốc, từ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phần mềm quản lý đến lắp đặt và giám sát vận hành. Theo quy định, các cơ sở phải hoàn thành lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy trước ngày 1/7/2027. Trường hợp vi phạm có thể bị xử phạt đến 60 triệu đồng.

Việc hoàn thiện hệ thống truyền tin báo cháy giúp cơ sở xử lý sớm sự cố, lực lượng chức năng nhận tin nhanh và triển khai lực lượng hiệu quả. Đây được xem là bước tiến trong ứng dụng công nghệ vào công tác phòng cháy chữa cháy, góp phần giảm thiểu rủi ro và nâng cao an toàn cộng đồng.

Hoài Phương