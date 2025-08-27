Thiết bị rung bị lỗi khiến hàng loạt chìa khóa thông minh tê liệt

Hải PhòngThiết bị rung báo nhận đồ ở một quán trà sữa bị lỗi, phát tín hiệu làm nhiễu sóng khiến hàng loạt chìa khóa thông minh ôtô, xe máy vô hiệu hóa.

Chiều 27/8, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đã xử lý thành công nguồn nhiễu sóng xảy ra tại khu vực đường Phạm Ngũ Lão, phường An Biên, Hải Phòng, sau khi nhận phản ánh của người dân.

Theo đó, từ cuối tháng 7/2025, nhiều người dân sống và làm việc quanh khu vực số 1 đường Phạm Ngũ Lão, phường An Biên, Hải Phòng, gặp hiện tượng các thiết bị khóa thông minh (smart key) của ôtô, xe máy không hoạt động. Khi di chuyển ra khỏi khu vực khoảng 50 m, thiết bị lại hoạt động bình thường.

Thiết bị. Ảnh: Trung tâm V

Sau khi nhận phản ánh của người dân tuần trước, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V thuộc Cục đã cử đoàn công tác đến hiện trường để kiểm tra, xác định nguyên nhân.

Qua quá trình đo kiểm và phân tích tín hiệu, đoàn công tác xác định "thủ phạm" gây nhiễu là bộ thiết bị báo rung không dây có tên TRND16, được sử dụng để thông báo nhận đồ uống tại một quán trà sữa ở gần đó.

"Thiết bị này bị lỗi kỹ thuật, phát tín hiệu liên tục, gây nhiễu trực tiếp lên dải tần 433,05 - 434,79 MHz vốn được miễn cấp phép cho các thiết bị điều khiển từ xa như smart key", kết luận của Cục nêu. Ngay sau khi xử lý nguồn nhiễu, các thiết bị khóa thông minh của tất cả các phương tiện trong khu vực đã hoạt động bình thường trở lại.

Trước đó, trong năm 2024, Trung tâm V cũng đã xử lý hai vụ việc tương tự tại địa bàn thành phố Hải Phòng, gồm thiết bị điều khiển cửa cuốn của một nhà hàng trên đường Nguyễn Văn Linh, bị lỗi gây nhiễu sóng, ảnh hưởng đến hoạt động của khóa thông minh ôtô, xe máy.

Vụ nhiễu thứ hai xảy ra tại khu vực gần chung cư Hoàng Huy, do thiết bị quản lý trò chơi điện tử phát tín hiệu gây nhiễu hoàn toàn đối với các thiết bị khóa thông minh.

Thiết bị quản lý trò chơi điện tử phát tín hiệu gây nhiễu trong sự việc năm 2024 tại Hải Phòng. Ảnh: Trung tâm V

Theo Cục Tần số, các thiết bị được phát hiện trong những sự việc trên đều không có dấu hoặc tem hợp quy, không đáp ứng yêu cầu về quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Để đảm bảo an toàn tần số và tránh các sự cố tương tự, Cục Tần số vô tuyến điện khuyến cáo người dân và tổ chức chỉ nên mua và sử dụng các thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được chứng nhận, công bố hợp quy và có gắn dấu hợp quy theo quy định hiện hành. Khi gặp vấn đề tương tự cần phản ánh tới Cục để kịp thời xử lý.

Lưu Quý