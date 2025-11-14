Thiết bị ngăn tài xế chạy ẩu ở New York vượt tốc độ

Chính quyền New York buộc các tài xế nhiều lần vi phạm tốc độ phải lắp thiết bị đặc biệt trên xe, có thể tự động kích hoạt phanh khi vượt vận tốc cho phép.

Giới chức New York ngày 12/11 giới thiệu thiết bị Hỗ trợ Tốc độ Thông minh (ISA) mới dành cho ôtô, nhằm buộc những tài xế lái ẩu, nhiều lần vi phạm tốc độ phải chạy chậm lại.

Theo đạo luật Ngăn chặn Tài xế Quá tốc độ mới của bang, các thiết bị ISA, trị giá 1.000 USD mỗi bộ, sẽ được lắp trên xe của những tài xế bị phạt nguội hơn 16 lần trong một năm, hay có trên 11 điểm phạt trên bằng lái trong 18 tháng vì lỗi quá tốc độ. Khoảng 3.000 tài xế lái ẩu sẽ phải lắp thiết bị này.

Trên thế giới, các hệ thống ISA thường được chia thành ba mức, tương ứng với ba cách kiểm soát xe. Ở mức cơ bản nhất, thiết bị sẽ cảnh báo khi xe chạy quá tốc độ. Ở mức hai, ISA bắt đầu hạn chế khả năng tăng tốc, như làm chân ga nặng hơn hoặc phản hồi chậm hơn. Ở mức cao nhất, mức can thiệp bắt buộc, ISA có thể chủ động khống chế tốc độ bằng cách can thiệp phanh, giảm công suất động cơ, giảm phun nhiên liệu.

Thiết bị ISA của New York sẽ sử dụng công nghệ GPS để nhận biết giới hạn tốc độ của từng khu vực lưu thông. Nếu tài xế cố tình tăng ga khi đã đạt tốc độ tối đa theo quy định, thiết bị sẽ can thiệp ngăn xe tăng tốc. Trong một số trường hợp khẩn cấp nhất định, tài xế được bấm nút "vượt quyền" để tăng tốc.

Thiết bị giới hạn tốc độ gắn xe của bang New York. Ảnh: NYP

Đây là nỗ lực mới nhất của New York nhằm ngăn chặn tình trạng chạy xe quá tốc độ. Những người vi phạm thuộc diện thu nhập thấp sẽ được cấp miễn phí thiết bị ISA. Những trường hợp khác có thể phải tự chi trả toàn bộ chi phí lắp, tháo dỡ, kèm một khoản 21 USD mỗi tháng.

Nếu bị phát hiện lái xe không gắn thiết bị giới hạn tốc độ, những người này có thể bị cáo buộc tội coi thường tòa án.

"Công nghệ này hoạt động hiệu quả", thượng nghị sĩ Andrew Gounardes, đồng bảo trợ dự luật, nói khi giới thiệu thiết bị với giới truyền thông, dẫn dữ liệu cho biết 10 tài xế chạy quá tốc độ nhiều nhất ở thành phố New York đã bị camera phạt nguội ghi hình hơn 2.700 lần chỉ trong năm ngoái.

"Hiện không có biện pháp nào đủ hiệu quả để đối phó với một nhóm nhỏ tài xế cứng đầu. Chúng ta cần cách tiếp cận khác biệt, vượt khỏi khuôn mẫu. Nếu kiểm soát được 1.000-2.000 chiếc xe nguy hiểm nhất trong thành phố, chúng ta có thể cứu sống được nhiều người", ông nói thêm.

Phóng viên lái thử xe gắn thiết bị giới hạn tốc độ ở New York ngày 12/11. Ảnh: NYP

Giới chức New York cho biết thẩm phán có thể thiết lập mức dung sai cho từng xe, với gợi ý cho phép chạy nhanh hơn tốc độ trên biển báo thêm 8 km/h trước khi thiết bị hãm tốc phương tiện.

Thiết bị sẽ tự động điều chỉnh tốc độ trần khi xe đi vào các khu vực có giới hạn tốc độ khác nhau, như trên đường cao tốc, khu vực trường học. Nghị sĩ Robert Carroll cho biết các thiết bị sẽ cho phép người lái ẩu, vi phạm nhiều vẫn có thể đưa con cái đến trường, vừa đảm bảo hình thành thói quen lái xe tốt hơn.

Giới chức New York thúc đẩy dự luật vài tháng sau vụ một tài xế từng 90 lần vi phạm tốc độ đâm tử vong một người mẹ và hai con nhỏ ở Brooklyn.

Đức Trung (Theo NY Post, AP)