Thiết bị lọc nước cho gia đình

Bình lọc nước Brita Active Blue 600 ml thuộc dòng sản phẩm "Fill & Go", dễ sử dụng và tiện lợi cho những chuyến dã ngoại, chạy bộ hay khi tập thể dục, thể thao. Có thể đổ trực tiếp nước vào bình và uống. Đĩa lọc Microdisc làm từ than hoạt tính, diện tích bề mặt lớn, hấp thụ các cặn bẩn, tạp chất. Sản phẩm có giá 499.000 đồng, giảm 33% so với giá gốc.