Thiết bị định vị cá nhân tích hợp GPS, eSim

So với các thiết bị định vị cá nhân khác chỉ dùng mạng GSM để truyền dữ liệu, vTag nổi bật hơn khi sử dụng thêm chuẩn mạng NB-IoT (Narrowband Internet of Things - Internet vạn vật băng thông hẹp). Điều này giúp truyền tín hiệu ổn định, tiết kiệm pin hơn do được phát triển cho các thiết bị IoT.

Tuy nhiên, trong một số thử nghiệm, độ phủ sóng của NB-IoT chưa thực sự cao dù ở trung tâm Hà Nội.

Trên phần mềm vTag, người xem có thể định vị sản phẩm, xem thông tin thời lượng pin và các cài đặt an toàn. Mỗi thông báo về di chuyển, dừng lại đều được cập nhật trong lịch sử thiết bị hoặc thông báo tới điện thoại qua phần mềm.