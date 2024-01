Thiết bị đa nhiệm Tomko GoWithMe dành cho gia đình

Thiết bị cảm ứng Tomko GoWithMe đáp ứng các nhu cầu giải trí, học tập và làm việc của mọi thành viên trong gia đình.

Tomko GoWithMe là một thiết bị cảm ứng đa nhiệm, sở hữu kiểu dáng năng động, đường nét tinh tế với hai màu sắc trắng - đen cho người dùng lựa chọn.Tomko GoWithMe được đặt tên theo cụm từ "go with me" (đi cùng tôi). Tên gọi này thể hiện được đặc tính của sản phẩm, luôn bên cạnh phục vụ các nhu cầu giải trí, học tập và làm việc của người dùng. Sản phẩm có thiết kế 5 bánh xe phía dưới chân đế, hỗ trợ di chuyển linh hoạt đến bất kỳ đâu trong nhà, từ phòng khách, phòng ngủ đến nhà bếp. Đây là một thiết bị hữu ích trong gia đình khi cả ông bà, bố mẹ và con cháu đều có thể sử dụng.

Tomko GoWithMe có thể di chuyển tới bất cứ đâu trong nhà. Ảnh: Tomko

Thiết kế sản phẩm bao gồm một màn hình cảm ứng kích thước 21,5 inch với chất lượng hình ảnh rõ nét. Ông bà, bố mẹ có thể đọc báo, xem phim, lướt Facebook hay TikTok... dễ dàng mà không lo mắt kém. Với pin tích hợp ngay dưới chân đế, thiết bị chỉ cầm cắm điện và sạc trong khoảng một tiếng cho đến khi đầy. Thời gian sử dụng liên tục lên tới 6 tiếng giúp trải nghiệm giải trí, học tập và làm việc không bị gián đoạn.

Theo đó, khi chuyển thiết bị vào bếp, người nội trợ có thể sử dụng để xem các công thức nấu ăn rồi thực hiện theo. Sản phẩm hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói giúp tra cứu thông tin nhanh chóng và tiện lợi. Người dùng vừa nấu ăn, vừa nghe nhạc giải trí hay kết nối với bạn bè...

Cả gia đình có thể cùng hát karaoke để giải trí, kết nối mọi người với nhau. Ảnh: Tomko

Bên cạnh đó, Tomko GoWithMe kết hợp với loa bluetooth có thể biến thành một dàn karaoke di động, mang đến cho gia đình những giây phút giải trí vui vẻ sau một ngày làm việc, học tập căng thẳng.

Với thiết bị cảm ứng đa nhiệm, người dùng cũng có thể thử sức với các bộ môn thể dục (yoga, pilates...) tại nhà. Màn hình 21,5 inch di chuyển linh hoạt, hỗ trợ xoay ngang dọc 180 độ, góc gập khoảng 30 độ, dễ dàng điều chỉnh cho phù hợp góc nhìn trong quá trình tập luyện.

Các thành viên trong nhà còn có thể tập yoga để giữ dáng, tăng cường sức khỏe. Ảnh: Tomko

Ngoài ra, với Tomko GoWithMe, các thành viên trong gia đình có thể sử dụng như một chiếc TV di động, phiên bản thu nhỏ để xem những chương trình truyền hình giải trí cùng nhiều nội dung khác. Các con có thể sử dụng học online, tham gia những lớp học trực tuyến hay tương tác với những ứng dụng giáo dụng. Bố mẹ có thể làm việc bởi thiết bị hỗ trợ tải xuống các ứng dụng văn phòng, quản lý đầu tư.

(Nguồn: Tomko)