Thiết bị camera cảnh báo cháy nổ

Ví dụ, nếu cài đặt chế độ báo động của camera ở 80 độ C, khi nhiệt độ ở khu vực giám sát đạt 80 độ C, chưa cần xảy ra cháy nổ, camera Emtake đã lập tức phát cảnh báo để ngăn chặn sớm việc xảy ra tai nạn.

Dải đo nhiệt của sản phẩm nằm trong khoảng từ 0 độ C đến 100 độ C với độ nhạy nhiệt độ từ 0,1 độ C giúp đưa ra cảnh báo gần như ngay lập tức trên điện thoại, PC hoặc các thiết bị được kết nối bằng âm thanh, tin nhắn thông báo..

Camera Emtake - thiết bị cảnh báo cháy sớm.

Bên cạnh tính năng cảm biến nhiệt, camera Emtake có chất lượng phần cứng tiêu chuẩn, thiết kế nhỏ gọn, hiện đại. Với độ phân giải 80x60, góc ống kính 30 độ và 90 độ, chất lượng hình ảnh truyền tải cũng có thể đáp ứng cả nhu cầu giám sát.

Như vậy, camera cảm biến nhiệt giúp người dùng tiết kiệm chi phí phát sinh ban đầu như ổ cứng chuyên dụng hay đầu ghi hình camera quan sát.

Với chân máy linh hoạt, camera Emtake có thể lắp đặt tại nhiều vị trí khác nhau và kết nối trực tiếp với thiết bị bằng dây nối. Người dùng có thể theo dõi các thông số hiện trường được camera Emtake "bắt trọn" thông qua điện thoại thông minh sử dụng Android hoặc iOS.

Một ưu điểm khi sử dụng camera từ thương hiệu uy tín, đó là khách hàng được hưởng nhiều quyền lợi, chính sách ưu đãi và yên tâm về chế độ bảo mật thông tin mà các doanh nghiệp này đang thực hiện.

Camera cảm biến nhiệt Emtake được sản xuất tại Hàn Quốc, do công ty TNHH Emtake Việt Nam phân phối. Đại diện công ty cho biết, doanh nghiệp vừa và nhỏ ngay khi bắt đầu kinh doanh, nên lựa chọn thiết bị cảnh báo cháy nổ chất lượng, như Emtake để hạn chế tối đa mối nguy từ "bà hỏa". Thực tế, chỉ cần một sơ suất khi sử dụng điện hay do tiết kiệm mà lắp đặt những thiết bị rẻ tiền, không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng... thì cháy nổ do chập điện có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Hiện Emtake Việt Nam đã thực hiện lắp đặt hệ thống camera nhiệt cho nhiều dự án trên cả nước như dự án tại nhà máy Cedo Bắc Ninh, Bệnh viện Hòe Nhai hay tại Tổng công ty CP XNK Xây dựng Việt Nam Vinaconex... và được các khách hàng tin dùng.