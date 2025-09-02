'Thiên vương' Trương Học Hữu xin lỗi vì hát tệ

Thiên vương Hong Kong Trương Học Hữu xin lỗi vì hụt hơi, đề nghị hủy show giữa chừng, đền tiền vé song khán giả động viên anh tiếp tục.

Theo Wenweipo, cuối tuần qua, giọng ca 64 tuổi biểu diễn ba đêm liên tiếp tại Quảng Đông, Trung Quốc. Ở concert cuối, Trương Học Hữu sốt, cảm cúm, dẫn đến mất giọng, hụt hơi.

Giữa chương trình, anh dừng lại, xin lỗi khán giả vì không thể kiểm soát được thanh đới của bản thân. Trương Học Hữu nghẹn lời: "Tôi rất muốn hát nhưng tôi không thể". Ca sĩ thấy có lỗi với cộng sự, các vũ công, dù vậy đề nghị ngừng concert, dự định bàn với ban tổ chức phương án bồi thường cho khán giả.

Trương Học Hữu ở liveshow. Ảnh: Sina

Tuy nhiên, hơn 30.000 fan động viên Trương Học Hữu tiếp tục, liên tục vỗ tay cổ vũ. Anh kiên trì hoàn thành đêm nhạc, sau đó về Hong Kong nghỉ ngơi.

Buổi diễn trong khuôn khổ tour Trương Học Hữu 60+, bắt đầu từ tháng 6/2023, đến nay ca sĩ hoàn thành 277 liveshow. 27 tháng qua, trung bình mỗi tháng Trương Học Hữu diễn 10 đêm.

Hai năm thực hiện tour, Trương Học Hữu gặp nhiều sự cố, như ngã trên sân khấu do chóng mặt tại concert ở Malaysia. Tháng 3/2024, Học Hữu phải hủy ba đêm diễn ở Thượng Hải, Trung Quốc vì vấn đề sức khỏe. Hồi tháng 3, ban tổ chức thông báo hủy ba show tại Quảng Châu, cũng do Trương Học Hữu mắc bệnh.

Trương Học Hữu ở Cao Hùng tháng 3/2025 Trương Học Hữu diễn ở Cao Hùng, Đài Loan hồi tháng 3. Video: Douyin

Trong 40 năm sự nghiệp, Trương Học Hữu tổ chức hơn 1.000 liveshow cá nhân, là ca sĩ người Hoa đầu tiên lập được thành tích này. Anh gia nhập làng giải trí năm 1984, được mệnh danh "Ca thần" Hong Kong, là nghệ sĩ châu Á bán được nhiều đĩa nhất năm 1995, 1996. Cùng Lưu Đức Hoa, Lê Minh và Quách Phú Thành, Trương Học Hữu được mệnh danh Tứ đại thiên vương làng giải trí Hoa ngữ.

Giai đoạn 2010-2012, Trương Học Hữu gây tiếng vang khi lưu diễn tour Một phần hai thế kỷ. 146 liveshow được tổ chức ở 77 thành phố trên thế giới, lượt khán giả vượt 2,8 triệu. Ngoài ca hát, Trương Học Hữu đóng phim, được nhiều khán giả yêu thích qua Tiếu ngạo giang hồ (1990), Đông tà tây độc, Nếu như yêu. Anh kết hôn cùng cựu diễn viên La Mỹ Vy năm 1996, có hai con gái. Gia đình Trương Học Hữu kín tiếng về đời tư.

Như Anh (theo Jimu News, Wenweipo)