Thiên vương Trương Học Hữu: 'Tôi không khỏe như trước'

Trương Học Hữu, một trong "Tứ đại Thiên vương" Hong Kong, cho biết yếu đi song vẫn giàu nhiệt huyết trên sân khấu.

Theo CNA, ca sĩ diễn buổi đầu tiên trong chuỗi liveshow tại Cao Hùng, Đài Loan, tối 28/3. Anh hát một mạch 12 bài, sau đó mới trò chuyện với khán giả, nói về thể lực. Ca sĩ thừa nhận khi diễn bài Đợi em đợi đến đau lòng, phần huýt sáo, anh huýt chưa tốt, âm thanh nhỏ, dù trước đó đã luyện tập nhiều.

Trương Học Hữu nói: "Lần gần nhất tôi đến đây là sáu năm trước, thời gian qua đã xảy ra rất nhiều điều, mà điều lớn nhất là sức khỏe tôi kém đi".

Trương Học Hữu ở Cao Hùng tháng 3/2025 Trương Học Hữu ở Cao Hùng. Video: Douyin

Ca sĩ cho rằng khi ngoài 60 tuổi, mỗi người lựa chọn khác nhau, có người thích nhàn nhã câu cá, có người chơi đánh bài còn anh chọn ca hát và tin bản thân có thể tiếp tục theo con đường biểu diễn. Học Hữu hẹn fan: "Nếu được, chúng ta gặp nhau ở liveshow 70+ nhé".

Đêm diễn thuộc tour Trương Học Hữu 60+, bắt đầu từ tháng 6/2023, tại nhiều thành phố ở châu Á. Ca sĩ từng gặp sự cố ngã trên sân khấu do chóng mặt, tại concert ở Malaysia. Tháng 3/2024, Học Hữu phải hủy ba đêm diễn ở Thượng Hải, Trung Quốc vì lý do sức khỏe. Hồi tháng 3, ban tổ chức thông báo hủy ba show tại Quảng Châu, cũng do Trương Học Hữu mắc bệnh.

Trương Học Hữu ở tuổi 64. Ảnh: CNA

Ca sĩ đã hoàn thành 223 show thuộc tour diễn, nâng số liveshow cá nhân của anh lên hơn 1.000 trong 40 năm sự nghiệp, trở thành ca sĩ người Hoa đầu tiên lập được thành tích này.

Anh gia nhập làng giải trí năm 1984, được mệnh danh "Ca thần" Hong Kong, là nghệ sĩ châu Á bán được nhiều đĩa nhất năm 1995, 1996. Giai đoạn 2010 - 2012, Trương Học Hữu gây tiếng vang khi lưu diễn tour Một phần hai thế kỷ. 146 liveshow được tổ chức ở 77 thành phố trên thế giới, lượt khán giả vượt 2,8 triệu.

Ngoài ca hát, Trương Học Hữu đóng phim, được nhiều khán giả yêu thích qua Tiếu ngạo giang hồ (1990), Đông tà tây độc, Nếu như yêu. Anh kết hôn cùng cựu diễn viên La Mỹ Vy năm 1996, có hai con gái. Gia đình Trương Học Hữu kín tiếng về đời tư.

Như Anh