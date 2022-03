'Thiên vương' Trương Học Hữu tái xuất làng phim

Thiên vương Hong Kong Trương Học Hữu trở lại đóng phim sau sáu năm vắng bóng màn ảnh rộng.

Theo HK01, tài tử 61 tuổi hợp tác Tạ Đình Phong ở Hải quan chiến tuyến, phim bấm máy từ cuối tháng 3. Tác phẩm do hãng Emperor Motion Pictures đầu tư, Tạ Đình Phong vừa đóng chính vừa làm chỉ đạo võ thuật. Hải quan chiến tuyến là tác phẩm hiếm hoi ghi hình ở Hong Kong trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng.

Trương Học Hữu tại sự kiện cuối năm 2021. Ảnh: HK01

Phim đánh dấu sự tái xuất của Trương Học Hữu, sau sáu năm anh đóng Thiên đường đen tối. Ở lĩnh vực phim ảnh, Học Hữu được giới chuyên môn công nhận diễn xuất qua nhiều tác phẩm như Vượng Giác ca môn, Tiếu ngạo giang hồ 1990, Hoàng Phi Hồng 1991, Khúc nhạc tháng 7...

Trương Học Hữu hoạt động nghệ thuật 37 năm, được mệnh danh một trong Tứ đại Thiên vương Hong Kong. Anh còn được truyền thông và khán giả gọi là Ca thần vì có nhiều tác phẩm gây sốt thập niên 1990. Bài Nụ hôn ly biệt (1993) của Trương Học Hữu từng được nhóm Michael Learn to Rock hát lại bản tiếng Anh với tên Take me to your heart. Năm 1995, Trương Học Hữu là ca sĩ nhạc trẻ châu Á có album bán chạy nhất toàn cầu, với lượng album bán được nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau Michael Jackson.

Bài hát 'Nụ hôn ly biệt' của Trương Học Hữu Trương Học Hữu hát "Nụ hôn ly biệt". Video: Poly Gram

Nghệ sĩ kết hôn cùng cựu diễn viên La Mỹ Vy năm 1996, có hai con gái. La Mỹ Vy rút lui khỏi làng giải trí từ khi lấy chồng. Người đẹp hiếm khi xuất hiện công khai trong khi Trương Học Hữu thường xuyên tổ chức liveshow khắp thế giới.

Như Anh (theo HK01)