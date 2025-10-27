'Thiên vương' Quách Phú Thành đón tuổi 60

Tài tử Hong Kong Quách Phú Thành đón sinh nhật bên vợ - Phương Viên - và ba con gái.

Tối 26/10, người mẫu Phương Viên đăng trên trang cá nhân loạt hình ở tiệc tổ chức tại nhà. Cô gọi Quách Phú Thành là "bố siêu nhân", trang trí tạo hình chồng bế trẻ sơ sinh và ba mẹ con cũng mặc đồ siêu nhân.

Ở tiệc sinh nhật, dáng vóc Phương Viên sau sinh nhận chú ý của nhiều khán giả. Phần lớn ý kiến nhận xét cô toát vẻ khỏe khoắn, mảnh mai dù mới cùng em bé xuất viện hôm 22/10.

Quách Phú Thành bên vợ con. Ảnh: Weibo

Vợ chồng Quách Phú Thành thành tâm điểm chú ý làng giải trí Hoa ngữ một tuần qua, dấy thảo luận về vấn đề lựa chọn giới tính thai nhi. Hàng chục nghìn ý kiến cho rằng với khả năng tài chính, Quách Phú Thành có thể có con trai nhưng anh không làm vậy vì "thuận theo ý trời", tôn trọng sinh mệnh và không theo quan niệm "có nếp có tẻ".

Chủ đề "tứ đại thiên vương Hong Kong đều sinh con gái" nhận nhiều bình luận vì sự trùng hợp. Các tài tử Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu, Lê Minh đều có con gái.

Phương Viên và Quách Phú Thành. Ảnh: Weibo

Trên trang cá nhân, Phương Viên viết khi sinh con thứ ba, cô hạnh phúc khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của chồng, cảm nhận anh hạnh phúc như lần đầu làm bố. Lúc đó, cô hiểu những điều bản thân có là "tình yêu thuần khiết và trong trẻo". Người mẫu viết: "Giới tính chưa bao giờ là điều kiện của tình yêu thương. Sức khỏe, niềm vui, lòng tốt mới là món quà tốt đẹp nhất mà chúng tôi trao cho các con gái".

Diễn viên và người mẫu Phương Viên kết hôn được 8 năm, bé đầu lòng 8 tuổi, bé thứ hai 6 tuổi. Từ khi làm bố, Quách Phú Thành thay đổi nhiều. Mỗi ngày xong việc, tài tử đều nóng lòng về với gia đình, từ chối mọi lời rủ đi chơi của bạn bè. Phú Thành tận hưởng những phút được chơi với con gái, anh nói: "Gia đình có ý nghĩa lớn với tôi, cho tôi động lực để cố gắng làm việc. Điều làm tôi hạnh phúc nhất là kết thúc công việc, về nhà ăn cơm cùng vợ con. Những lúc như thế, mọi áp lực và phiền muộn đều tan biến".

Quách Phú Thành tại liveshow năm 2024 Quách Phú Thành tại liveshow năm 2024. Video: Weibo

Quách Phú Thành hoạt động giải trí 38 năm, được công nhận tài năng ở các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và nhảy. Anh từng hai lần liên tiếp đoạt danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc giải Kim Mã với phim Thiện ác đối đầu (2005) và Phụ tử (2006). Những năm gần đây Phú Thành đóng chính các phim Phong tái khởi thời, Vô song, Mạch lộ nhân, thường tổ chức liveshow.

Phương Viên 38 tuổi, từng là người mẫu ảnh ở Trung Quốc đại lục. Từ khi kết hôn, cô và cha mẹ tới Hong Kong sinh sống, được cha mẹ giúp đỡ chăm sóc con cái. Những năm qua, Phương Viên làm blogger về thời trang, làm đẹp.

Như Anh (theo HK01)