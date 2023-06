Thiên thể lập kỷ lục nóng hơn Mặt Trời

Các nhà thiên văn tìm thấy sao lùn nâu nóng khác thường quay quanh một ngôi sao cách Trái Đất khoảng 1.400 năm ánh sáng.

Minh họa sao lùn nâu. Ảnh: Trung tâm Bay Vũ trụ Goddard thuộc NASA

Theo nghiên cứu đăng trên cơ sở dữ liệu arXiv và dự kiến công bố trên tạp chí Nature Astronomy, sao lùn nâu mới phát hiện có nhiệt độ khoảng 7.730 độ C, trong khi nhiệt độ bề mặt Mặt Trời chỉ khoảng 5.500 độ C, Newsweek hôm 20/6 đưa tin. Nhóm chuyên gia quốc tế do nhà vật lý thiên văn Na'ama Hallakoun tại Viện Khoa học Weizmann, Israel, dẫn đầu đã đặt tên cho thiên thể này là WD0032-317B.

Sao lùn nâu là loại thiên thể nửa sao, nửa hành tinh, đôi khi được gọi là "những ngôi sao thất bại". Chúng là những quả cầu khí khổng lồ thường có khối lượng gấp 13 - 80 lần sao Mộc, vẫn chưa đủ khối lượng để duy trì quá trình tổng hợp hạt nhân cần thiết và trở thành một ngôi sao thực thụ như Mặt Trời.

Các sao lùn nâu thường nguội hơn WD0032-317B rất nhiều, do đó, nó lập kỷ lục sao lùn nâu nóng nhất từng ghi nhận. Các sao lùn nâu thường có nhiệt độ 480 - 1.930 độ C vì mức sản xuất năng lượng không bằng một ngôi sao thực thụ. WD0032-317B có khối lượng gấp 75 - 88 lần sao Mộc và quay quanh sao chủ chỉ trong 2,3 giờ.

WD0032-317B nóng bất thường do quay quanh sao chủ với khoảng cách rất gần và bề mặt hứng chịu lượng lớn tia cực tím. Điều này có thể dẫn đến quá trình nhiệt phân, khiến khí quyển của thiên thể quay xung quanh sao chủ bốc hơi, các phân tử bị xé bỏ. Một ví dụ khác về thiên thể di chuyển gần sao chủ đến mức xảy ra nhiệt phân là KELT-9b, ngoại hành tinh khí khổng lồ với nhiệt độ bề mặt khoảng 4.430 độ C ở phía đối mặt với ngôi sao.

Nhóm nghiên cứu hy vọng, phát hiện mới có thể giúp họ hiểu về điều kiện trên những hành tinh khí khổng lồ giống sao Mộc, ví dụ như KELT-9b, quay gần những ngôi sao khối lượng lớn siêu nóng. Việc quan sát các hành tinh này vốn rất khó do chúng ở quá gần sao chủ.

Thu Thảo (Theo Newsweek)