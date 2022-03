Nhiều người dân có cơ hội quan sát và ghi hình một thiên thạch có thể lớn bằng quả bóng rổ thắp sáng bầu trời Canada hôm 24/3.

Thiên thạch hiếm gặp bay qua bầu trời Canada Thiên thạch sáng rực bay qua Winnipeg. Video: Alix và Jason Cruickshank

Hiệp hội thiên thạch Mỹ nhận được báo cáo về cầu lửa xuất hiện trên bầu trời Manitoba, Ontario, và Saskatchewan vào 2h46 ngày 24/3 theo giờ địa phương từ 95 người dân. Scott Young, nhà thiên văn học hành tinh ở Bảo tàng Manitoba, đây là thiên thạch thứ hai bay qua khu vực trong vài ngày qua.

Theo Young, cả hai vật thể dường như đều là bolide, phiên bản hiếm gặp lớn và sáng hơn thiên thạch thông thường. Mỗi ngày có vài thiên thạch bolide đâm xuống Trái Đất nhưng phần lớn không được quan sát bởi chúng rơi trên biển hoặc bị che khuất bởi đám mây. "Những vật thể này rất đặc biệt cả về độ sáng và kích thước lớn hơn nhiều thiên thạch thông thường. Mỗi thiên thạch bolide có thể lớn bằng quả bóng rổ. Rất khó để xác định rõ cho tới khi chúng tôi phân tích tất cả video", Young nói.

Do hai thiên thạch rơi cách nhau một ngày, các nhà thiên văn không rõ liệu chúng có liên quan tới nhau hay chỉ tình cờ xuất hiện vào thời gian sát nhau. Young cho biết có thể một số mảnh thiên thạch sẽ rơi xuống đất. Đó là lý do những video do nhân chứng ghi lại rất hữu ích bởi chúng giúp các chuyên gia xác định đường bay và thu hẹp phạm vi tìm kiếm mảnh vỡ.

Trong số 95 nhân chứng, 8 người gửi video ghi lại sự kiện cho AMS. Thiên thạch bay theo hướng đông về phía Ontario. Một video của Alix và Jason Cruickshank ghi hình thiên thạch thắp sáng bầu trời phía trên Winnipeg.

An Khang (Theo Newsweek)