Thiền sư nói về tình yêu của Shin Min Ah, Kim Woo Bin

Ngày 23/12, trang web của tổ chức Phật giáo Jungto (Miền đất lành), đăng bài nói chuyện của ông tại đám cưới Shin Min Ah, Kim Woo Bin hôm 20/12. Đôi diễn viên có duyên gặp thiền sư năm 2017, sau khi Kim Woo Bin được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng. Những buổi trò chuyện với ông trở thành động lực tinh thần to lớn, giúp tài tử vượt qua giai đoạn khó khăn. Quá trình chăm sóc người yêu, Shin Min Ah cũng nhận được sự động viên từ nhà sư.

Thiền sư Beopryun và diễn viên Shin Min Ah, Kim Woo Bin. Ảnh: MK

Mở đầu, ông nói: "Tôi và hai vị quen nhau đã lâu, cô Shin Min Ah tính cách dịu dàng, hiền hậu, 10 năm qua, cô kiên trì giúp đỡ trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Anh Kim Woo Bin từng có giai đoạn sức khỏe không tốt. Cô Shin Min Ah từng đội gạo cúng lên đầu, đến tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ở núi Namsan, Gyeongju cầu nguyện cho anh. Hôm nay, hai người nắm tay thề nguyện bên nhau trọn đời, đó là kết quả của nhân duyên sâu sắc".

Theo thiền sư Beopryun, cuộc sống sau hôn nhân không đơn giản, dễ dàng, dễ xuất hiện mâu thuẫn do quan điểm khác nhau. Để khắc phục điều này, vợ chồng cần là điểm tựa ấm áp của nhau và cần tôn trọng sự tự do cá nhân của mỗi người.

Hòa thượng nói chấp nhận sự khác biệt của người kia chính là biểu hiện của sự tôn trọng. Ngoài làm vai trò vợ, chồng, hai nghệ sĩ nên ghi nhớ trách nhiệm xã hội, bởi cả hai đều là những người được công chúng mến mộ.

Thiền sư không cho rằng kết hôn là "hai nửa ghép lại thành một" vì dù ghép tròn trịa, ở giữa vẫn có vết nứt. Kết hôn là sự kết hợp giữa hai cá thể trọn vẹn, không có vết rạn nứt nào. Và vì khi đứng độc lập đã trọn vẹn, dù có tách nhau ra, cả hai vẫn có thể vững vàng, độc lập. Ông nói: "Mong hôn nhân của hai bạn không phải là trói buộc mà sẽ giúp cả hai được tự do hơn".

Vợ chồng Shin Min Ah chụp hình cưới ngày Seoul đón trận tuyết đầu mùa. Ảnh: MK

Thiền sư Beopryun Sunim (cách phiên âm khác: Pomnyun Sunim) sinh năm 1953 tại Ulsan, còn là tác giả sách, nhà hoạt động xã hội có sức ảnh hưởng tại Hàn Quốc. Ông sáng lập tổ chức Phật giáp Jungto (Miền đất lành), giúp đỡ những người gặp khổ đau tâm lý. Thiền sư thực hiện nhiều video trên YouTube để lắng nghe, giải đáp cho những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Một số cuốn sách của thiền sư được dịch sang tiếng Việt, như Làm sao học hết được nhân sinh, Như bây giờ vẫn ổn, Từ giờ ta hãy là một người hạnh phúc.

Shin Min Ah tại sự kiện ngày 3/12/2025 Shin Min Ah tại sự kiện đầu tháng 12. Video: Weibo

Hôn lễ Shin Min Ah, Kim Woo Bin cử hành riêng tư, cô dâu mặc váy cưới trong bộ sưu tập xuân hè 2026 của Elie Saab, đeo nữ trang của Louis Vuitton. Shin Min Ah 41 tuổi, nổi bật màn ảnh Hàn qua các tác phẩm Những ngày tươi đẹp, Chiếc bánh tình yêu, Cuộc đời ngọt đắng, Bạn gái tôi là cáo chín đuôi, Điệu cha cha cha làng biển. Cô còn được giới chuyên môn đánh giá tích cực khả năng ca hát.

Kim Woo Bin 36 tuổi, nổi tiếng châu Á qua loạt phim The Heirs (Người thừa kế), School 2015, Phẩm chất quý ông, Friend: The Great Legacy, Twenty, Ông trùm (Master).

