Thiền sư chủ trì hôn lễ Shin Min Ah - Kim Woo Bin

Thiền sư Beopryun Sunim - người hỗ trợ tinh thần Kim Woo Bin giai đoạn mắc ung thư - là chủ hôn của tài tử và Shin Min Ah.

Theo Chosun, hôn lễ cử hành riêng tư hôm 20/12, cặp sao chú trọng bảo mật. Ngày 22/12, qua công ty quản lý, cô dâu chú rể chia sẻ một số hình ngày vui với người hâm mộ.

Vợ chồng Shin Min Ah trong ngày cưới. Không gian tiệc trang trí tông trắng chủ đạo. Shin Min Ah chọn thiết kế quây ngực, đính hoa thủ công. Ảnh: MK

Chủ trì hôn lễ là thiền sư Beopryun Sunim - người giúp đỡ tinh thần cho Kim Woo Bin giai đoạn anh chữa trị bệnh ung thư vòm họng. Từ khi gặp thiền sư, Kim Woo Bin thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện Phật giáo.

Trước hôn lễ, để lan tỏa tình yêu thương, cặp sao gửi tổng số tiền 300 triệu won (5,3 tỷ đồng) cho các quỹ giúp đỡ bệnh nhân bị bỏng, trung tâm y tế. 10 năm qua, cả hai quyên góp từ thiện vượt 1,1 tỷ won (19,6 tỷ đồng).

Shin Min Ah, 41 tuổi và Kim Woo Bin, 36 tuổi. Ảnh: MK

Theo MK, cặp sao chụp hình cưới vào ngày Seoul đón trận tuyết đầu mùa. Một nhân viên êkíp cho biết hôm thực hiện bộ ảnh cưới rất lạnh, nhưng nhờ bối cảnh lãng mạn ngày tuyết, khung cảnh như một thước phim. "Bất giác, tôi nghĩ 'hai người này sẽ hạnh phúc mãi mãi'", người này nói.

Đôi diễn viên bén duyên khi chụp hình quảng cáo năm 2015, ít công khai sánh đôi ở sự kiện giải trí. Thi thoảng, khán giả tình cờ chụp được hình họ đi ăn, du lịch cùng nhau. Năm 2017, Kim Woo Bin mắc bệnh ung thư vòm họng, phải ngừng công việc để chữa bệnh, Shin Min Ah luôn ở bên chăm sóc, cổ vũ bạn trai, động viên anh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Shin Min Ah tại sự kiện đầu tháng 12. Video: Weibo

Trong bức thư gửi fan tháng 11, Kim Woo Bin viết: "Tôi muốn cùng cô gái bên mình bao năm qua xây dựng gia đình, cùng nắm tay bước sang trang mới cuộc đời". Trong một lần phỏng vấn trước đây, tài tử nói cha mẹ anh gắn bó bền chặt và hạnh phúc, anh mong có cuộc hôn nhân giống cha mẹ.

Nhiều đồng nghiệp của cô dâu chú rể dự buổi lễ, trong đó có Kim Tae Ri, Ahn Bo Hyun, Uhm Jung Hwa, Bae Jeong Nam, V (nhóm BTS), Gong Hyo Jin, Lee Se Young.

Kim Woo Bin nổi tiếng châu Á qua loạt phim The Heirs (Người thừa kế), School 2015, Phẩm chất quý ông, Friend: The Great Legacy, Twenty, Ông trùm (Master).

Shin Min Ah hơn Woo Bin 5 tuổi, nổi bật màn ảnh Hàn qua các tác phẩm Những ngày tươi đẹp, Chiếc bánh tình yêu, Cuộc đời ngọt đắng, Bạn gái tôi là cáo chín đuôi, Điệu cha cha cha làng biển. Cô còn được giới chuyên môn đánh giá tích cực khả năng ca hát.

Như Anh (theo Chosun)