Thiên Nam Group đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất tăng 12%

Với mục tiêu đưa các hoạt động kinh doanh về đích, Thiên Nam Group đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 6.103 tỷ đồng tăng 12% so với năm 2021.

Thông tin được đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (Thiên Nam Group) chia sẻ tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 và là lần thứ hai tổ chức thành công chương trình theo hình thức trực tuyến, ngày 7/5.

Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội cổ đông năm 2022.

Tại đại hội, các cổ đông đã được nghe báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch và phương hướng thực hiện kinh doanh của Ban điều hành đặt ra cho năm 2022. Điểm mạnh lớn nhất trong báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 là sự tăng trưởng vượt kế hoạch trong bối cảnh kinh tế khó khăn vì đại dịch. Cụ thể, doanh thu hợp nhất đạt 5.457 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch, lợi nhuận đạt 25,9 tỷ đồng, đạt 21% so với kế hoạch. Trong đó, ngành thép là ngành có hoạt động thuận lợi, lần đầu tiên cán mốc doanh số hơn 5.220 tỷ đồng, vượt 10% so kế hoạch. Mảng kinh doanh văn phòng cho thuê cũng nỗ lực chăm sóc và giữ chân được khách hàng hiện hữu dù thị trường văn phòng cho thuê chuyển biến xấu, thực hiện doanh thu đạt 105% so với kế hoạch.

Tuy nhiên, kết quả lợi nhuận năm 2021 đạt thấp so với kỳ vọng. Để giữ được mục tiêu phát triển doanh số, giữ chân khách hàng, vừa phải thực hiện công tác chống dịch hiệu quả, công ty đưa ra nhiều giải pháp ứng biến, áp dụng những chính sách nhằm chia sẻ khó khăn cho khách hàng như giảm giá, hỗ trợ giữ giá, đầu tư làm mới nhiều tòa nhà để nâng cao khả năng chống dịch, và thực hiện thêm các chính sách khuyến mãi khác. Bên cạnh các giải pháp buộc phải giảm biên lợi nhuận, Thiên Nam Group cho biết vừa cố gắng duy trì các hoạt động kinh doanh có tính đầu tư trung hạn cho các công ty con như các dự án bất động sản đang làm thủ tục pháp lý, duy trì hệ thống trường mầm non SSK, đầu tư nghiên cứu sản phẩm mới mảng thực phẩm, que hàn...

Năm 2022, với mục tiêu đưa các hoạt động kinh doanh về đích, Thiên Nam Group đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 6.103 tỷ đồng tăng 12% so với năm 2021, lợi nhuận 140 tỷ đồng, tăng 540% so với năm 2021, và dự kiến chia cổ tức theo tỷ lệ từ 20%-25%.

Ông Nguyễn Quang Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Thiên Nam Group.

Theo đó, mảng kinh doanh sắt thép sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhóm thép chủ lực như thép dự ứng lực, thép dây, khai thác các mặt hàng mới có tính khả thi đã được nghiên cứu thị trường trong thời gian qua, xúc tiến và mở rộng thị trường xuất khẩu quốc tế cho hàng hóa chủ lực có khả năng cạnh tranh. Mảng văn phòng cho thuê nhanh chóng lấp đầy một số sàn còn trống và tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác, tăng số diện tích sàn cho thuê.

Đối với các công ty con, năm 2022 được xác định là năm bản lề tạo bứt phá, đưa ra nhiều sản phẩm mới làm phong phú doanh mục và phân khúc hàng hóa. Thiên Nam Food đưa vào thị trường nhiều mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm ăn liền mới mang thương hiệu riêng, Công ty Cổ phần Nahaviwel vận hành nhà máy sản xuất que hàn mới tại Long An, sản xuất các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu. Đối với hệ thống trường mầm non, tiếp tục tuyển sinh để tối ưu công suất phòng học, hoàn thiện bộ máy hoạt động đạt chuẩn quốc tế. Đặc biệt với mảng bất động sản, Thiên Nam Group sẽ tập trung hoàn thiện pháp lý các dự án, đẩy mạnh tiến độ chuyển nhượng các dự án nhằm ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trong năm 2022 như kế hoạch đề ra.

Nhà máy vật liệu hàn Nahaviwel tại Huyện Đức Hòa, Long An.

Để thực hiện các mục tiêu như trên, toàn hệ thống Thiên Nam Group trong năm 2022 sẽ tiếp tục cải tổ, tái cấu trúc hoạt động kinh doanh nhắm đến mục tiêu phát triển kinh doanh lâu dài, bền vững. Đội ngũ kinh doanh sẽ được đào tạo chuyên sâu, không chỉ bán hàng mà nâng tầm tư vấn giải pháp phù hợp và chăm sóc khách hàng mọi lúc mọi nơi, vùng thị trường cũng sẽ được nghiên cứu và mở rộng hơn thông qua các phương thức tiếp thị trực tuyến. Công ty cũng đầu tư ứng dụng công nghệ chuyển đổi số vào kinh doanh tạo sự thuận tiện cho khách hàng như nâng cấp hàng loạt các website bán hàng, nâng cấp cơ sở dữ liệu, đưa thương hiệu Thiên Nam Group vươn ra thế giới.

(Nguồn và ảnh: Thiên Nam Group)