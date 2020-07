Thiên Mộc Hương - 40 năm đưa trầm hương Việt vươn tầm quốc tế

Trầm hương - Tinh hoa đất trời

Từ vết thương của cây dó bầu, trải qua hàng chục năm "tôi luyện" giữa những cánh rừng già, 1.000 cây dó mới có một cây tích trầm. Thời gian tích trầm càng lâu năm, tức tuổi trầm càng nhiều thì càng quý giá. Trầm hương giàu ý nghĩa về phong thủy, có thể đem lại may mắn, bình an và thuận lợi đường công danh cho người đeo là nhờ hấp thụ tinh hoa từ đất trời.

Dân gian có câu "ngậm ngãi tìm trầm" để tượng trưng cho quá trình săn trầm đầy gian nan và thử thách, người phu trầm phải băng rừng xẻ núi, tìm kiếm hàng tháng trời. Trầm hương cũng xuất hiện trong nhiều nền văn hóa. Các quan tư tế Ai Cập từ xa xưa đã sử dụng trầm hương như chất đốt để thỉnh cầu, mời gọi thần linh đến với mình. Trong Phật giáo, trầm hương hiện diện trong các nghi lễ hướng đến những điều thiện luân, tu tâm, hướng thiện, từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha... tập trung vào tâm thức con người.

Tại Việt Nam, trầm hương được chế tác thành các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo và xuất khẩu đến nhiều nơi trên thế giới như Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản với văn hóa Phật giáo hay Ấn Độ, UAE có văn hóa Hồi giáo. Trong Đông y, trầm hương còn là một dược liệu quý có công dụng làm giảm đau đầu, trị các vấn đề về hen suyễn, khó tiêu...

Hành trình 40 năm vươn tầm quốc tế của Thiên Mộc Hương

Khởi sự tại làng nghề Thủy Xuân - Thừa Thiên Huế, vào những năm 1980, khi trầm hương trở nên quý nhất, các thế hệ đi trước của Thiên Mộc Hương đã bắt đầu hành trình mang tên trầm hương với việc trở thành một trong những nơi thu mua và chế tác trầm hương tự nhiên đầu tiên tại Việt Nam.

Trải qua 3 thế hệ, từ một xưởng chế tác trầm hương tại miền Trung, thương hiệu từng bước khẳng định vị thế với 2 showroom tại 71 Nguyễn Khắc Nhu, quận 1, TP HCM và 363 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội cùng hơn 10 đại lý tại các tỉnh thành và điểm bán tại các sân bay quốc tế.

Không chỉ vậy, 2 năm liên tiếp 2017-2018, Thiên Mộc Hương trở thành nhà tài trợ bạch kim của Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP - The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program). Tại chương trình, sản phẩm của Thiên Mộc Hương trở thành quà tặng đại diện cho Việt Nam dành tặng hơn 10 Nguyên thủ Quốc gia Đông Nam Á và hơn 30 trưởng đoàn giao lưu quốc tế.

"40 năm trước, Thiên Mộc Hương đã mang sức trẻ, đam mê và nhiệt huyết của mình để gieo thành những hạt giống. Hiện tại, những hạt giống đó đã nảy mầm sinh sôi để các sản phẩm ngày càng được nhiều khách hàng khắp Việt Nam và quốc tế yêu thích. 2020 chính là một cột mốc để ghi dấu những thành công đạt được trên hành trình của mình", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Tháng 7/2020, kỷ niệm 40 năm Thiên Mộc Hương mang tinh hoa trầm hương Việt vươn tầm quốc tế với hơn 80.000 khách hàng, tại hơn 20 quốc gia khác nhau trên toàn cầu, hàng nghìn lượt đánh giá yêu thích trên khắp các cộng đồng trong nước và quốc tế.

Xuất phát từ tâm huyết, mong muốn gìn giữ những giá trị thủ công cổ truyền và phát triển bản sắc Việt Nam, mỗi sản phẩm trầm hương đều là cả một quá trình nghiên cứu, thiết kế và sáng tạo của các nghệ nhân. Đó không chỉ là trang sức thời trang mà là cả sự trường tồn của một nền văn hóa trải dài suốt hàng nghìn năm. Từ đó, doanh nghiệp mong muốn nâng tầm trầm hương Việt và đưa sản phẩm "Made in Việt Nam" trở nên phổ biến trên toàn cầu.

Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập, Thiên Mộc Hương giảm giá lên đến 30% và tặng nhiều phần quà cho các khách hàng check-in tại cửa hàng. Ngoài trang sức trầm hương với nhiều mẫu mã đa dạng, công ty còn cho ra đời các sản phẩm khác như nhang trầm, bút trầm, tinh dầu trầm tự nhiên. Thiên Mộc Hương sẽ càng phát triển và chinh phục các khách hàng trong nước và quốc tế.

