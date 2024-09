Thiên Minh - nhiếp ảnh gia gây chú ý ở show 'Anh trai'

Thiên Minh cùng 23 thí sinh chuẩn bị bước vào công diễn năm. Ở các vòng trước, anh thể hiện khả năng biểu diễn linh hoạt. Ngay tập mở màn, tiết mục mashup Cho em - Đôi mắt (Wanbi Tuấn Anh - Nguyễn Hải Phong sáng tác) của nhiếp ảnh gia lấy được cảm tình người xem khi nhắc nhớ về ca sĩ quá cố Wanbi Tuấn Anh.

Anh còn có màn nhảy sexy trong bản Let Me Feel Your Love Tonight (Rhymastic sáng tác) hay thể hiện giọng Huế với nhạc phẩm Mưa trên phố Huế (Minh Kỳ, Tôn Nữ Thụy Khương sáng tác).