Thiên Long trao giải cuộc thi thiết kế bao bì cho sinh viên

Vòng chung kết cuộc thi thiết kế bao bì Color Up Your Idea 2022 do Tập đoàn Thiên Long tổ chức đã diễn ra tối 17/11, tìm thấy những bạn sinh viên xứng đáng để trao thưởng.