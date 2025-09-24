Thiên Long tăng giá trị thương hiệu lên 1.700 tỷ đồng

Giá trị thương hiệu của Thiên Long tăng từ 1.000 tỷ đồng (40 triệu USD) năm 2024 lên 1.700 tỷ đồng (63 triệu USD) năm nay, theo Brand Finance.

Với kết quả này, tập đoàn văn phòng phẩm hàng đầu tại Việt Nam vươn lên vị trí thứ 59 trong bảng xếp hạng Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, tăng 21 bậc so với năm trước. Thiên Long cũng là doanh nghiệp duy nhất trong ngành văn phòng phẩm được vinh danh trong danh sách này.

Bảng xếp hạng của Brand Finance được xây dựng dựa trên dữ liệu tài chính kết hợp với đánh giá độc lập từ các chuyên gia, phản ánh sức mạnh thương hiệu và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Theo báo cáo của Brand Finance, tổng giá trị của 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2025 đạt 38,4 tỷ USD.

Thiên Long đạt giá trị thương hiệu 1.700 tỷ đồng (63 triệu USD). Nguồn: Brand Finance.

Việc Thiên Long liên tục cải thiện thứ hạng cho thấy sự tăng trưởng bền vững và chiến lược kinh doanh hiệu quả, không ngừng gia tăng năng lực cạnh tranh của tập đoàn sau gần 45 năm hoạt động. Đơn vị này là ví dụ điển hình, từ một cơ sở nhỏ đã vươn mình ra thế giới, góp phần nâng cao hình ảnh quốc gia thông qua những sản phẩm chất lượng.

Các sản phẩm của Thiên Long được nhiều phụ huynh, học sinh ưa chuộng. Ảnh: Thiên Long

Thiên Long bứt phá bằng đổi mới sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng ngành nghề cốt lõi. Tập đoàn đang phát triển theo chiến lược "Glocalization" (Toàn cầu hóa kết hợp địa phương hóa), vừa giữ vững bản sắc hơn 40 năm, vừa đảm bảo sự chuyên nghiệp. Các sản phẩm Thiên Long hiện diện tại 74 quốc gia, thể hiện sức mạnh thương hiệu và giá trị cạnh tranh của tập đoàn.

Thái Anh