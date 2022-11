Thiên Long được vinh danh tại nhiều giải thưởng lớn

Thương hiệu quốc gia 2022, Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, Doanh nghiệp TP HCM tiêu biểu… là những danh hiệu tập đoàn Thiên Long nhận được nửa cuối năm 2022.

Tập đoàn Thiên Long là một trong 172 doanh nghiệp có sản phẩm đạt danh hiệu Thương hiệu quốc gia 2022. Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 8, năm 2022 đã được Bộ Công Thương tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) tối 2/11, với sự tham dự và phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thương hiệu quốc gia là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ nhằm xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia có uy tín về hàng hóa và dịch vụ, từ đó nâng sức cạnh tranh cho các thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

2022 là lần thứ 4 liên tiếp Tập đoàn Thiên Long có sản phẩm đạt danh hiệu Thương hiệu quốc gia. Các dòng sản phẩm của Thiên Long được chọn là Thương hiệu quốc gia gồm bút viết TL, sản phẩm cao cấp Bizner, dụng cụ học sinh Điểm 10, dụng cụ mỹ thuật Colokit, dụng cụ văn phòng FlexOffice.

Đại diện doanh nghiệp, ông Trịnh Văn Hào - Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn Thiên Long nhận danh hiệu Thương hiệu quốc gia. Ảnh: BTC

Những năm gần đây, Thiên Long phát triển nhiều sản phẩm mới, phù hợp với người tiêu dùng trẻ như bộ sản phẩm pastel, các dòng STEAM & DIY (Do It Yourself), hợp tác với các thương hiệu hàng đầu trên thế giới về văn phòng phẩm - vui chơi - sáng tạo... Mới đây, Thiên Long hợp tác với công ty PEGA để khuyến khích ba hoạt động "đọc tri thức - viết sẻ chia - vẽ tâm hồn", hướng tới tạo ra hệ sinh thái tri thức đa dạng, thiết thực phục vụ người Việt. Đại diện Thiên Long cho biết: "Không chỉ tạo nên những công cụ tiện ích phục vụ học tập và làm việc, Thiên Long chú trọng mang cảm xúc vào sản phẩm, khuyến khích hoạt động sáng tạo của nhiều đối tượng người tiêu dùng".

Dòng sản phẩm màu pastel dành cho với giới trẻ của Thiên Long. Ảnh: Bảo An

Trong 8 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn Thiên Long có doanh thu thuần là hơn 2.500 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế 396 tỷ đồng, tăng 137% so với 8 tháng 2021. Tháng 10 vừa qua, Thiên Long cũng được vinh danh trong bảng xếp hạng top 500 "Doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam" do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietnamNet công bố.

Bằng chứng nhận Tập đoàn Thiên Long thuộc top 500 "Doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam" được trưng bày tại văn phòng công ty. Ảnh: Bảo An

Vào dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Thiên Long được UBND TP HCM trao bằng khen "Doanh nghiệp TP HCM tiêu biểu năm 2022".

Trước đó, ngày 4/8, Thiên Long được vinh danh tại danh sách Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes bình chọn.

Đại diện Thiên Long, bà Võ Thị Hải Hà - Phó tổng giám đốc Tài chính Kế toán nhận giải thưởng Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2022 hồi tháng 8, tại TP HCM. Ảnh: BTC

Mới đây, trong talkshow The Next Power của VnExpress, bà Trần Phương Nga - CEO Tập đoàn Thiên Long đã chia sẻ về bí quyết để Thiên Long có thể giữ vững vị trí hàng đầu trong ngành sản phẩm văn phòng phẩm: "Cái mấu chốt nhất là thay đổi chính bản thân mình. Mỗi lần công ty vẫn đang ổn, công ty đã phải cố gắng hơn trước đó, trở mình để đi tới một cái đích khác".

(Nguồn: Thiên Long)