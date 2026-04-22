Thiên Long đặt kế hoạch doanh thu 4.400 tỷ, mở rộng quốc tế

Sau kết quả kinh doanh tích cực năm 2025, Thiên Long lên kế hoạch doanh thu 4.400 tỷ đồng, tập trung mở rộng thị trường quốc tế, nâng cao giá trị sản phẩm.

Thông tin nêu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, diễn ra vào ngày 22/4, ở TP HCM. Kế hoạch kinh doanh 2026 được thông qua với các chỉ tiêu: doanh thu thuần 4.400 tỷ đồng, tăng 5,4%, lợi nhuận sau thuế 440 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức 35%. Đại diện đơn vị cho biết, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và địa chính trị có nhiều biến động, mục tiêu lợi nhuận được điều chỉnh giảm nhẹ so với năm trước. Cách tiếp cận này nhằm duy trì nền tảng tài chính ổn định và bảo vệ lợi ích cổ đông trong dài hạn.

Đại diện Thiên Long cho biết điểm quan trọng là tăng trưởng năm 2025 không chỉ đến từ quy mô, mà còn đến từ chất lượng doanh thu và chất lượng lợi nhuận. Việc lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ so với tiềm năng không phải là dấu hiệu suy yếu, mà là kết quả của lựa chọn có chủ đích: Thiên Long đã chủ động tăng đầu tư vào bán hàng, marketing, hệ thống phân phối và năng lực cạnh tranh dài hạn. "Đây là những khoản đầu tư chiến lược để chuẩn bị cho giai đoạn tăng tốc tiếp theo", đại diện này nói.

Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Thiên Long năm tài chính 2025 diễn ra tại TPHCM sáng 22/4. Ảnh: Thiên Long

Ngoài các mục tiêu về kinh doanh, trong vận hành, năm 2026 là cột mốc quan trọng khi đánh dấu 45 năm hình thành và phát triển của Thiên Long. Đơn vị đặt năm này là điểm khởi đầu cho chu kỳ tăng trưởng mới, với trọng tâm là mở rộng thị trường quốc tế và nâng cao năng lực vận hành. Mục tiêu dài hạn là trở thành tập đoàn văn phòng phẩm mang tầm quốc tế vào năm 2030.

Theo đó, định hướng phát triển của Thiên Long xây dựng trên ba trụ cột. Trước hết là mở rộng thị trường với mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu khoảng 20%, đồng thời củng cố vị thế tại Đông Nam Á và từng bước tiếp cận các thị trường phát triển như châu Âu, Bắc Mỹ. Song song đó, Thiên Long tiếp tục nâng cao giá trị sản phẩm, bút viết và marker (bút dạ, bút lông) vẫn giữ vai trò cốt lõi.

Người dùng chọn mua sản phẩm Thiên Long tại các nhà sách. Ảnh: Thiên Long

Doanh nghiệp dự kiến giới thiệu các dòng sản phẩm mới với vật liệu cải tiến. Hoạt động OEM - ODM (OEM sản xuất theo thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của khách hàng; trong khi ODM tự thiết kế, sản xuất sản phẩm, sau đó bán cho đối tác mang thương hiệu riêng), cũng được mở rộng nhằm tăng khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ở trụ cột thứ ba, Thiên Long tập trung tối ưu vận hành. Doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị chuỗi cung ứng, dự báo nhu cầu và kiểm soát chất lượng. Đồng thời, đơn vị tiếp tục phát triển đội ngũ theo định hướng "Glocal Team" - đội nhóm toàn cầu kết hợp sức mạnh địa phương (Local) và toàn cầu (Global). Hệ thống quản trị ESG hoàn thiện với các chính sách thống nhất, dữ liệu được số hóa để đảm bảo tăng trưởng đi cùng trách nhiệm môi trường và xã hội.

Đại diện cho biết thêm, áp lực chi phí nguyên vật liệu đang có xu hướng tăng và khó dự báo. Thay vì điều chỉnh mạnh giá bán, Thiên Long ưu tiên giữ ổn định hệ thống phân phối và duy trì thị phần. Đơn vị đồng thời tăng đãi ngộ cho người lao động nhằm củng cố nguồn lực nội tại. Các giải pháp tối ưu sản xuất và vận hành tiếp tục được triển khai để kiểm soát chi phí và đảm bảo mục tiêu lợi nhuận.

Kết quả năm 2025 cho thấy nền tảng tăng trưởng của doanh nghiệp vẫn được duy trì. Doanh thu thuần đạt 4.174 tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm 2024 và hoàn thành 99% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 446 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,3% nhưng vẫn đạt 99% kế hoạch. Sự điều chỉnh lợi nhuận thể hiện định hướng tăng trưởng có đầu tư, khi đơn vị chủ động gia tăng chi phí cho bán hàng và các chương trình kích cầu nhằm củng cố thị phần.

Năm qua, các chỉ số tài chính tiếp tục duy trì ở mức tích cực. ROAE đạt 18,3% và ROAA đạt 12,9%, cho thấy hiệu quả sử dụng vốn và tài sản ổn định. Tại thị trường nội địa, doanh thu đạt 2.989 tỷ đồng và chiếm 71,6% tổng doanh thu. Kênh thương mại điện tử ghi nhận mức tăng trưởng 99%, trong đó TikTok Shop tăng 258% nhờ chiến lược nội dung số hướng đến người tiêu dùng trẻ. Kênh bán lẻ hiện đại cũng tăng 16% sau quá trình tái cấu trúc hệ thống phân phối.

Ở thị trường quốc tế, doanh thu đạt 1.185 tỷ đồng, tăng 17,1% và chiếm 28,4% tổng doanh thu. Doanh nghiệp mở rộng hiện diện tại Đông Nam Á với mức tăng trưởng cao tại Thái Lan và Nepal. Hoạt động OEM tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng thị trường.

Hoạt động xuất khẩu của Thiên Long có doanh thu tăng mạnh năm 2025. Ảnh: Thiên Long

Năng lực sản xuất và công nghệ tiếp tục là lợi thế của Thiên Long. Doanh nghiệp chủ động thiết kế thiết bị, sản xuất khuôn mẫu với độ chính xác cao và gần như tự chủ hoàn toàn nhu cầu khuôn phức tạp. Việc tiếp nhận công nghệ từ Thụy Sĩ giúp doanh nghiệp sản xuất đầu bút với độ chính xác cao, qua đó kiểm soát chất lượng và tối ưu chi phí.

Hoạt động nghiên cứu và phát triển được duy trì như trụ cột chiến lược. Trong năm 2025, doanh nghiệp phát triển 60-80 sản phẩm mới, mang lại doanh thu 283 tỷ đồng và vượt kế hoạch đề ra. Các cải tiến tập trung vào nhóm sản phẩm chủ lực, với mục tiêu nâng cao trải nghiệm người dùng và đáp ứng nhu cầu học tập, sáng tạo.

Trong quý I/2026, dù vào mùa kinh doanh thấp điểm, Thiên Long vẫn ghi nhận nhiều kết quả khả quan nhờ nhiều hoạt động đầu tư cho thị trường từ năm ngoái. Doanh thu thuần hợp nhất 1.000 tỷ đồng, tăng 206 tỷ đồng, tương đương tăng 26% cùng kỳ. Theo thị trường, mảng nội địa tăng trưởng 29%, xuất khẩu tăng 20% so với cùng kỳ 2025.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong ba tháng đầu năm (sau khi trừ lợi ích cổ đông thiểu số) đạt 116 tỷ đồng, tăng 37 tỷ, tương đương tăng 47% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng doanh số và cải thiện tỷ lệ lãi gộp.

