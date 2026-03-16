Thiên Hương Travel đổi tên thành Tecotrip

Thiên Hương Travel đổi tên thành thương hiệu Tecotrip nhằm đáp ứng xu hướng du lịch thông minh, cân bằng chi phí và chất lượng.

Theo đại diện đơn vị, đây được xem là nỗ lực thích ứng với kỷ nguyên du lịch thông minh, nơi khách hàng ngày càng khắt khe hơn trong việc cân bằng giữa chi phí và chất lượng trải nghiệm. Thay vì theo đuổi những xu hướng ngắn hạn, Tecotrip xây dựng định hướng kinh doanh dựa trên sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và tư duy quản trị hiện đại.

Nhận diện thương hiệu mới mang tên Tecotrip. Ảnh: Tecotrip

Thương hiệu được diễn giải qua ba yếu tố cốt lõi: T (Thiên Hương) bảo chứng cho uy tín và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm. Đây là phần "gốc" giúp doanh nghiệp giữ vững chất lượng vận hành và mối quan hệ bền chặt với các đối tác cung ứng lớn. Eco (Economy) định hướng "du lịch tiết kiệm", nhấn mạnh tiết kiệm không đồng nghĩa với việc cắt giảm chất lượng. Thay vào đó, doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình và ứng dụng công nghệ để mang lại mức giá thực tế, dễ tiếp cận hơn cho người dùng. Trip (Hành trình) mang đến những chuyến đi đầy cảm hứng, giúp du khách chạm đến những trải nghiệm cảm xúc thay vì chỉ dừng lại ở việc tham quan các điểm đến thuần túy.

Đại diện Tecotrip nhận bằng khen top 10 The Best of Vietnam 2025. Ảnh: Tecotrip

Giai đoạn đầu ra mắt, Tecotrip tập trung đẩy mạnh các dòng tour nội địa cao cấp, đặc biệt các tour miền Trung - Tây Nguyên. Điểm khác biệt nằm ở cách sắp xếp lịch trình: giảm bớt các điểm mua sắm không cần thiết, tăng thời gian tự do khám phá và lựa chọn các cơ sở lưu trú có tính bản địa cao.

Theo các chuyên gia, xu hướng du lịch năm nay không còn là cuộc đua của những dịch vụ hào nhoáng. Người dùng hiện nay có xu hướng tìm kiếm những đơn vị lữ hành minh bạch về chi phí và mang lại giá trị thực.

"Việc chuyển đổi không chỉ là thay đổi màu sắc hay logo. Đó là lời cam kết của chúng tôi về một lộ trình chuyên nghiệp hơn", đại diện Tecotrip chia sẻ và cho biết thêm, với kinh nghiệm của Thiên Hương và tư duy kinh tế nhạy bén, khách hàng có thể tận hưởng những chuyến đi cao cấp với mức chi phí phải chăng.

Hình ảnh thương hiệu Tecotrip xuất hiện tại Đại hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng tháng 12/2025. Ảnh: Tecotrip

Lãnh đạo doanh nghiệp kỳ vọng sự thay đổi thương hiệu sẽ góp phần định hình lại phân khúc du lịch tầm trung tại Việt Nam - nơi khách hàng luôn mong muốn sự chỉnh chu của một thương hiệu lâu năm nhưng đòi hỏi sự linh hoạt và mức giá hợp lý.

Thanh Thư