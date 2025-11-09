'Thiên đường' làm đẹp 50 USD ở New York

MỹGiữa thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới, nhiều người New York đang tìm đến các tiệm làm đẹp bình dân "ẩn mình" để nhận dịch vụ chất lượng cao với giá hời.

Dưới ánh nắng xiên, Viveca Chow ngả người thư giãn, tóc quấn trong khăn bông khi chuyên gia thẩm mỹ Diana Wu dùng một dụng cụ trơn, cong lướt trên gò má cao của cô. Giống như nhiều người New York, Chow học được rằng trong một thành phố mà tiền thuê nhà ngang tiền trả góp mua nhà, việc chăm sóc bản thân phải có "chiến lược". Giải pháp của cô là bỏ qua các spa xa hoa và dành tiền bạc ở khu trung tâm, nơi giá rẻ hơn, nhưng kết quả thì không hề "rẻ".

"Tôi đã thử các liệu trình 300 USD (gần 7,8 triệu đồng) ở nơi khác và không gì sánh bằng. Liệu trình này 49 USD và nó thực sự hiệu quả", cô chia sẻ với NY Post.

Callista Kinney Beauty Bar ở New York để trải nghiệm combo giá rẻ gồm làm móng và đồ uống với giá 10-12 USD. Ảnh: NY Post

Địa điểm quen thuộc của Chow là Diana Beauty Spa, nằm lọt giữa các quán mì trên phố Mott đông đúc tại khu Chinatown. Nơi đây không có áo choàng sang trọng hay giường sưởi mà chỉ có lực ấn nhịp nhàng từ đôi tay thành thạo của Wu và mùi hương dầu thảo dược trong không khí. Đó là liệu pháp chăm sóc da mặt Bojin (đả thông kinh lạc) với giá 49 USD (1,2 triệu đồng), dùng dụng cụ truyền thống của Trung Quốc để massage mặt, tăng cường lưu thông máu, giúp cô giữ làn da săn chắc mà không tốn kém.

"Cô ấy biết mọi huyệt đạo và bản đồ kinh mạch, cứ như múa trên mặt tôi vậy. Thật tuyệt vời", Chow, một khách quen 6 năm, cho biết.

Khắp 5 quận, ngày càng nhiều tín đồ làm đẹp đổi sự bóng bẩy của khu Park Avenue lấy dịch vụ sấy tóc ở tiệm nhỏ, spa "trong ngõ" hay làm móng kèm cocktail. Ở New York đắt đỏ, sự sang trọng thực sự không chỉ là trông đẹp mà là làm được điều đó với giá hời.

Cách đó vài dãy nhà, tại 104 Phố Forsyth, một hàng người gần như luôn xếp dài ra cửa tiệm tóc Lee Ren. Nơi đây, những người săn lùng phong cách tiết kiệm nhất thành phố tìm đến để sấy phồng tóc với giá 30 USD, kèm theo một suất massage da đầu nhanh. Bên trong, máy sấy tóc gầm lên như động cơ phản lực. Các thợ làm tóc bận rộn xử lý hai khách cùng lúc, lách giữa các hàng ghế.

Rebeka Getty, 31 tuổi, chủ các tài khoản mạng xã hội chuyên "săn" địa chỉ giá rẻ ở New York, từng coi đây là bí mật. Nhưng tin tức đã lan truyền vào mùa hè này, một phần nhờ các nhà sáng tạo nội dung như cô. "Đó là một không gian siêu nhỏ. Tôi thực sự đã nhìn chằm chằm vào máy giặt và máy sấy trong khi gội đầu", cô kể.

Giờ đây, tiệm thường xuyên đón các influencer (người có ảnh hưởng) đến quay video trước và sau, với mức giá 25-45 USD tùy độ dài tóc. "Thật điên rồ khi mọi người chi 90 USD cho một lần sấy tóc trong khi bạn có thể trả 25 USD ở Lee Ren", Getty nói. Ngay cả một du khách California, Stephanie Bedolla, cũng tấm tắc khen: 'Các lọn tóc vẫn chắc và đẹp 5 ngày sau đó'".

Trong khi đó, gần giao lộ đông đúc ở Bowery, Renew Day Spa 2 là một "thiên đường" ẩn giấu khác. Bên trong không gian nhỏ bé, ánh sáng dịu nhẹ, không khí thoảng mùi khuynh diệp. Chỉ với 55 USD, khách hàng có thể tận hưởng một suất massage toàn thân mà theo khách quen, có thể sánh ngang với những nơi khác giá gấp 3.

"Chất lượng luôn tốt và tôi cảm thấy sảng khoái sau đó", Nicole Chen, 26 tuổi, cho biết. Cô thường ghé spa để thư giãn nhanh giữa giờ làm và chuyến tàu PATH về nhà.

Viveca Chow sẵn sàng đổi liệu trình spa 300 USD lấy liệu trình Bojin 49 USD tại Diana Beauty Spa vì thấy hiệu quả và kinh tế. Ảnh: Vivecachow/TikTok

Nơi đây không sang trọng, không có phòng xông hơi ốp đá cẩm thạch hay nước uống pha thảo dược nhưng với Chen, đó mới là mấu chốt. "Nó sạch sẽ, thoải mái. Và vì giá cả phải chăng, tôi có thể đến thường xuyên thay vì tiết kiệm cho một dịp đặc biệt", cô chia sẻ.

Khi đêm xuống, vòng quay làm đẹp giá rẻ chuyển đến East Village, nơi có Beauty Bar, một quán bar kiêm tiệm làm móng. Bên trong, phụ nữ ngồi trên những chiếc ghế làm tóc cổ điển dưới máy sấy tóc kiểu xưa, tay cầm ly cocktail. Với 10 đến 12 USD, khách hàng nhận được một ly cocktail và một suất làm móng (sơn thường). "Tôi đã nghĩ 'không thể nào bạn có thể làm móng ở quán bar được'", Callista Kinney, 24 tuổi, cười.

Nhưng cách thức rất đơn giản, chỉ cần mua đồ uống, lấy vé, chọn màu sơn và trong vài phút, bạn đã ngồi ở quầy để làm móng trong khi DJ chơi nhạc. "Cảm giác này thật đúng chất New York", Kinney nói. "Tôi không nghĩ ra nơi nào khác bạn có thể làm móng ở New York sau 21h tối chủ nhật".

Các địa điểm hút khách ở khu phố Chinatown như Lee Ren được săn đón vì mang lại kết quả xứng tầm "thảm đỏ" mà không có mức giá đắt đỏ như khu thượng lưu. Ảnh: NY Post

Bình Minh (Theo NY Post)