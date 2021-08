Thích một người chưa từng gặp mặt

Tôi là nữ, 26 tuổi, mới biết đến Phật pháp, ăn chay vài tháng nay. Trước giờ tôi chưa yêu hay rung động với ai, cũng không có ý định kết hôn.

Tôi với bạn có thuê mặt bằng để buôn bán nhỏ lẻ khoảng một năm nay, chủ nhà có con trai bằng tuổi tôi. Chúng tôi lướt qua nhau 2-3 lần, tôi không thấy mặt bạn, cũng không quan tâm nhiều cho đến cách đây một tháng bạn kết bạn với tôi. Lúc đầu tôi trả lời tin nhắn theo phép lịch sự, khi nói chuyện tôi phát hiện cả hai có ít nhất 4 sở thích giống nhau. Tôi bị cuốn hút vào câu chuyện của bạn, cười nhiều hơn, chờ tin nhắn của bạn mỗi ngày. Lúc đầu tôi nghĩ bạn có ý gì đó với mình nên hỏi thẳng hai lần, bạn lại bảo chỉ muốn kết bạn thôi. Xác định rõ ràng rồi tôi cũng yên tâm nói chuyện tiếp. Bạn kể đang nhắn tin với một cô gái, có thể sẽ trở thành người yêu; không hiểu sao nghe xong tôi lại hụt hẫng.

Tôi đề nghị bạn dừng nói chuyện với tôi. Bạn hỏi lý do, tôi nói sợ một trong hai bên có tình cảm. Bạn bảo sao lại sợ thế trong khi chúng tôi chưa gặp mặt và nói chuyện trực tiếp. Bạn còn nói cứ yên tâm, gặp rồi tôi cũng không thể thích được vì bạn không cao, không đẹp trai, hơi ngơ ngáo, tôi làm như vậy sẽ bỏ lỡ những người có thể là bạn tốt với mình. Tôi hỏi lý do bạn thích nói chuyện với tôi, bạn bảo vì có cảm giác an yên, nếu bỏ lỡ sẽ khó gặp được người bạn nào như này.

Giờ chính tôi lại lo sợ, trước đến nay tôi chưa gặp người khác giới nào có thể nói chuyện quá một tuần, khiến tôi trông chờ tin nhắn và cười nhiều như vậy. Tôi sợ gặp bạn rồi sẽ thích hơn, lúc đó bạn và bạn nữ kia có thể đã thành đôi, tôi không muốn lâm vào cảnh thất tình. Chỗ tôi ở đang giãn cách do dịch, bạn ở chỗ khác, còn nhà chính của bạn ở phía sau mặt bằng tôi thuê. Tôi vừa muốn nói chuyện với bạn lại vừa lo sợ sẽ thích bạn, có thể tôi thích bạn qua những lần nói chuyện rồi. Tôi học Phật pháp cũng hiểu vạn sự tùy duyên, chuyện gì đến sẽ đến nhưng lòng không an được. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Hân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc