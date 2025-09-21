Thích đi xa để khám phá thế giới nhưng muốn dừng lại bên người hợp gu

Mình tin rằng một mối quan hệ bền vững cần được xây dựng từ sự thấu hiểu và sẻ chia.

Ai về Bình Định mà xem, con gái Bình Định cầm roi đi quyền". Mình không cầm roi đi quyền, nhưng biết đâu lại có thể đi thẳng vào tim anh thì sao?

Mình là con út trong gia đình có ba mẹ và hai anh chị, được mọi người thương yêu, dạy dỗ trong không khí ấm áp và gắn bó. Mình rất trân trọng những giá trị gia đình và mong muốn tìm một người đàn ông chân thành, ấm áp, có trách nhiệm để cùng xây dựng một tương lai bền vững, nơi tiếng cười và tình yêu thương luôn hiện hữu.

Mình làm việc trong lĩnh vực logistics. Nghe có vẻ năng động và giao tiếp nhiều, nhưng thật ra mình lại là người hướng nội, thích sự bình yên. Mình tin rằng một mối quan hệ bền vững cần được xây dựng từ sự thấu hiểu và sẻ chia. Mình luôn sẵn lòng lắng nghe những câu chuyện, niềm vui, nỗi buồn để cùng anh tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống.

Mình yêu thiên nhiên, thích khám phá những vùng đất mới, lưu giữ khoảnh khắc hoàng hôn và tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé, giản dị. Hy vọng chúng ta sẽ có chung những sở thích ấy để cùng nhau trải nghiệm và vun đắp nhiều kỷ niệm đẹp.

Biết đâu, giữa những ngã rẽ cuộc đời, chúng ta có thể tìm thấy nhau để bắt đầu một hành trình mới - một hành trình có cả tiếng cười, sự thấu hiểu và thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

