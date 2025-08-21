Mệt mỏi vì 11 năm miệt mài thi công chức 6 lần đều trượt

Tôi tốt nghiệp đại học bằng xuất sắc trong nước, học thạc sĩ trường top của Trung Quốc, giỏi hai ngoại ngữ Anh, Trung và mơ mộng vào nhà nước.

Tôi vừa nhận được kết quả kỳ thi tuyển công chức nhà nước và lần này cũng giống 5 lần trước, đều không có tên của tôi ở trong danh sách trúng tuyển dù tôi đã rất cố gắng, tự tin, lạc quan ở mỗi kỳ thi mình tham gia. Tôi ra trường cách đây 11 năm, tức là vào mùa hè năm 2014. Hồi đó tôi theo học khối xã hội của một trường đại học trong khối Đại học Quốc gia Hà Nội, tốt nghiệp với bằng xuất sắc trong tay. Sau khi ra trường, tôi không tìm được công việc theo đúng ngành học. Ngành học của tôi là vào các ban ngành, cơ quan hành chính nhà nước. Rồi tôi chuyển sang làm kinh doanh nhưng trong thời gian làm việc đó, tôi vẫn có kế hoạch thi tuyển với hy vọng được vào làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước.

Sau đó tôi dự thi kỳ thi đầu tiên tuyển dụng công chức nhà nước vào vị trí chuyên viên phòng tổ chức cán bộ, tổ chức hành chính thuộc. Trước kỳ thi, tôi rất tự tin, lạc quan sẽ đỗ. Đúng là như thế, vòng một thi ngoại ngữ và tin học, tôi được điểm tuyệt đối vì tôi sử dụng rất thành thạo hai ngoại ngữ Anh và Trung Quốc, tin học cũng rất thành thạo. Rồi đến những vòng tiếp theo, thi kiến thức chung, thi viết rồi vấn đáp, tôi đều rất tự tin vào khả năng của bản thân vì những kiến thức đó đều được học trên ghế nhà trường và tôi thường xuyên tìm hiểu để đọc những cuốn sách liên quan đến những chuyên ngành của mình. Khi biết kết quả, không có tên trong danh sách trúng tuyển, tôi rất buồn nhưng không nản lòng.

Sau đó tôi có một suất học bổng học thạc sĩ ngành Khoa học quản lý ở Trung Quốc. Đến khi về nước, tôi phải đi xin việc rồi cũng lại mong ngóng các cơ quan tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức nhà nước và hy vọng rút kinh nghiệm để có được kết quả tốt trong kỳ thi. Những lần liên tiếp sau đó, kết quả đều giống như lần đầu tiên. Tôi đã cố gắng hết sức mình để tìm ra và bù đắp những thiếu sót của những lần thi trước nhưng dự thi rồi tôi đều nhận kết quả như thế.

Tôi vẫn đi làm bên mảng doanh nghiệp cho phòng kinh doanh nhưng tâm trí chưa bao giờ muốn gắn bó với công việc này, chưa từng muốn gắn bó toàn tâm toàn ý làm việc trong doanh nghiệp, mà luôn phấn đấu để vào làm việc trong cơ quan nhà nước. Vậy nên ban ngày đi làm, tối đến tôi đọc sách theo chuyên ngành muốn theo đuổi. Chính vì chưa bao giờ muốn gắn bó với doanh nghiệp nên hiệu suất công việc, kết quả làm việc của tôi chưa bao giờ tốt, tiết kiệm nhưng chưa được bao nhiêu, vợ cũng chưa lấy được.

Nhìn sang những người anh em, bạn bè, bạn cùng học không có mơ mộng vào nhà nước mà gắn bó với công việc kinh doanh, với doanh nghiệp, chỉ cần có bằng đại học rồi đi làm, không học thạc sĩ, không học ở nước ngoài, đến hiện tại các bạn đều đã ổn định, có nhà riêng, có nhà cho thuê, có ôtô để đi, có vợ có chồng, con cái đầy đủ... Còn tôi, tốt nghiệp đại học bằng xuất sắc trong nước, học thạc sĩ trường top của Trung Quốc, giỏi hai ngoại ngữ Anh, Trung rồi mơ mộng vào nhà nước để làm việc bằng cách thi tuyển, giờ nhà vẫn đi thuê, đi làm bằng xe máy, tiết kiệm chưa có nhiều, hỗ trợ gia đình rất ít. Vậy con đường của tôi đang đi phải chăng không đúng hướng?

Mạnh Dũng