Thị trường xe sang Việt 2025 - Lexus áp sát ngôi đầu Mercedes

Vượt BMW, lượng xe đăng ký mới lẫn cũ của Lexus trong 2025 đạt hơn 2.100 xe, tiệm cận ngôi đầu của Mercedes.

Trừ Lexus, các hãng xe sang tại Việt Nam đều không công bố số liệu bán hàng. Dưới đây là thống kê lượng xe sang đăng ký trong 2025, bao gồm cả mới lẫn cũ, cả chính hãng lẫn không chính hãng, do VnExpress thu thập. Con số có thể không trùng với lượng xe bán ra của chính hãng.

Trong nhóm 7 thương hiệu có doanh số lớn nhất thị trường xe sang, Lexus là hãng duy nhất tăng trưởng dương về lượng đăng ký xe. Những hãng còn lại như Mercedes, BMW, Volvo, Audi, Porsche, Land Rover đều giảm.

Từ mức 1.152 xe năm 2024, số lượng xe đăng ký của Lexus tăng gần gấp đôi, lên 2.151 xe trong 2025. Không chỉ vượt qua BMW, hãng xe giữ vị trí thứ 2 trong hai năm 2023 và 2024, Lexus còn áp sát ông vua thị trường - Mercedes.

Gà đẻ trứng vàng cho Lexus tại Việt Nam là RX. Chỉ riêng mẫu CUV cỡ trung này chiếm phần lớn tổng lượng xe đăng ký mới của hãng Nhật trong 2025. Đẩy mạnh số lượng phiên bản, định giá hợp lý hơn so với thế hệ trước, sức hút RX tiếp tục duy trì ổn định tại đại lý.

Mẫu Lexus RX350h Premium lăn bánh tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Ở 2025, khoảng cách của Lexus với ngôi đầu nắm giữ bởi Mercedes chưa đầy 200 xe. Đây là chênh lệch thấp nhất mà thương hiệu ngôi sao ba cánh tạo ra trước đối thủ trong vòng 6 năm trở lại đây. Nó cho thấy tầm ảnh hưởng về doanh số của Mercedes tạo ra không còn ưu thế áp đảo như những năm trước.

Xét về biên độ tăng trưởng, Mercedes đang là hãng giảm nhiều nhất thị trường xe sang. Năm 2020, có gần 6.300 xe Mercedes đăng ký mới tại Việt Nam, trong khi không hãng đối thủ nào quá 1.500 xe. Đến 2025, con số của Mercedes giảm xuống 2.339 xe, tương đương 62,8%, tức giảm hơn phân nửa.

Theo các chuyên gia bán hàng, từ sau 2022, những bất ổn của kinh tế vĩ mô trong nước khiến thu nhập của nhiều khách, đặc biệt những người dựa nhiều vào chứng khoán, bất động sản bị ảnh hưởng mạnh. Chi tiêu cho một mặt hàng giá trị cao như xe sang được những người này cân nhắc nhiều hơn. Đây là lý do phần lớn các hãng xe sang đều có doanh số suy giảm, Mercedes cũng vậy.

Việc các đối thủ mạnh lên, đặc biệt BMW lắp ráp xe tại Việt Nam từ 2023, khiến Mercedes không còn lợi thế kiểu "một mình một ngựa" ở khía cạnh nội địa hóa sản xuất, đi kèm là chiến lược định giá sản phẩm thuộc hàng hấp dẫn nhất phân khúc. Mercedes cũng đối mặt với nhiều cạnh tranh hơn ở các phân khúc chủ lực doanh số như sedan, CUV cỡ nhỏ, trung hạng sang khi thị trường có thêm nhiều lựa chọn.

Trong năm qua, hãng ngôi sao ba cánh không có mẫu xe nào mới mang tính đột phá. E-class thế hệ mới đến tháng 10 mới trình làng, trong khi những C-class, GLC đều đã có mặt từ 2-3 năm trước. Các đại lý của Mercedes thường xuyên khuyến mãi bằng nhiều hình thức để đẩy hàng tồn trong 2025. Ngay trước thềm Tết Nguyên đán, các mẫu C-class, E-class và GLC sản xuất 2025 đang được ưu đãi 55-66 triệu đồng.

BMW là một trong hai hãng có mức giảm thấp nhất thị trường, cùng Volvo. Nhưng việc để mất vị trí số hai vào tay Lexus đặt ra nhiều thách thức cho thương hiệu phân phối bởi Trường Hải trong 2026. Thương hiệu Đức kỳ vọng sức hút từ thế hệ mới của Series 5 và X3 (bán từ tháng 6/2025) có thể giúp hãng cải thiện thứ hạng.

Volvo vẫn duy trì vị trí thứ tư trong nhóm các hãng xe sang bán nhiều xe nhất thị trường. Bản nâng cấp của S90 và XC60 ra mắt cuối 2025 là những cái tên có thể kéo Volvo trở lại đường ray tăng trưởng ở 2026.

Nhóm ba hãng Audi, Porsche, Land Rover có lượng xe đăng ký mới không quá 300 chiếc trong 2025. Trong đó Land Rover có mức giảm cao nhất trong bộ ba (27,3%). Những thương hiệu có lượng xe đăng ký mới rất thấp như Maserati (19), Rolls-Royce (9), Ferrari (8), Lamborghini (5), McLaren và Aston Martin (2).

Thành Nhạn