Thị trường xe máy xăng Việt Nam chững lại

Sau 9 tháng 2025, doanh số 5 hãng Honda, Yamaha, Suzuki, SYM, Piaggo khoảng 1,9 triệu chiếc, gần như không tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái.

5 thành viên Honda, Yamaha, Suzuki, SYM, Piaggio thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) công bố doanh số bán hàng quý III đạt 621.732 xe, giảm gần 10% so với cùng kỳ 2024. Cộng dồn từ đầu năm, lượng tiêu thụ là 1.906.023 xe, gần như không tăng trưởng (tăng 0,69%) so với giai đoạn tương tự năm ngoái (1.892.873 xe).

VAMM vốn chủ yếu bán xe máy xăng. Honda mới phân phối dòng ICON e: trong 2025, Yamaha sớm hơn với Neo's vào 2022 nhưng doanh số cả hai đều chưa đáng kể. Các hãng còn lại như SYM, Piaggio, Suzuki chưa bán xe điện.

Với doanh số gần như đứng yên ở sau ba quý năm nay, thị trường xe máy xăng đang chững lại về sức mua. Trong khi đó, năm 2024, doanh số của VAMM tăng hơn 5% so với 2023. Quý III/2024, doanh số cũng tăng gần 4% so với cùng kỳ 2023.

Xe máy Honda trưng bày tại một cửa hàng ở TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Ở chiều ngược lại, doanh số xe điện đang tăng trưởng. VinFast sau nửa năm đầu 2025 bán 114.484 xe, trong khi cả năm 2024 là 70.000 xe. Số lượng các thương hiệu và số mẫu xe máy điện ngày càng nhiều lên cũng là một chỉ dấu cho thấy sức hút của mảng thị trường này tại Việt Nam.

Theo quản lý một cửa hàng xe máy chính hãng ở TP HCM, doanh số quý III vừa qua sụt giảm so với cùng kỳ 2024 bởi tháng 7 là thời điểm khởi phát thông tin Chính phủ yêu cầu Hà Nội cấm xe máy xăng từ tháng 7/2026. Điều này khiến nhiều khách hàng cân nhắc lại việc mua xe máy chạy xăng để chuyển sang xe điện.

Tại TP HCM, dù chưa có lộ trình cụ thể hạn chế xe máy xăng như Hà Nội, nhưng các thông tin ở mức đề xuất từ các cơ quan hữu trách cũng tác động đến quyết định sắm xe của người dùng.

Cuối quý III thường là giai đoạn tăng tốc trở lại sau giai đoạn tháng Ngâu (tháng 7 Âm lịch) nhờ mùa tựu trường. Tuy nhiên, trước các thông tin về hạn chế xe máy xăng, nhiều phụ huynh chuyển hướng sang xe máy điện, đặc biệt các loại xe không cần bằng lái, giá phổ thông dưới 20 triệu đồng.

Quản lý một hệ thống phân phối xe máy quy mô lớn ở TP HCM cho biết, lượng bán xe máy điện của các cửa hàng thuộc công ty trong quý III tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. "Các dòng xe số 50 phân khối trở xuống vẫn có khách mua cho con đi học nhưng không nhiều như trước, trái lại những mẫu xe máy điện, đặc biệt của VinFast hút khách hơn".

Theo trang thống kê dữ liệu Motorcycles Data, tính đến tháng 8, những dòng xe máy điện có công suất motor không quá 4 kW, không cần bằng lái (tương đương xe động cơ đốt trong dưới 50 phân khối), tăng 89% doanh số so với 8 tháng 2024. Dòng xe máy điện cần bằng lái, tương đương xe động cơ đốt trong trên 50 phân khối, tăng 197%.

Trong khi đó, các dòng xe ga truyền thống có mức tăng trưởng (14,8%) chậm hơn xe điện. Doanh số sau 8 tháng của Honda và VinFast tăng lần lượt 6,3% và 447% (hơn 5 lần) so với cùng kỳ năm ngoái. Còn Yamaha giảm 8,6%.

Honda vẫn là thương hiệu dẫn đầu thị phần xe máy trong nước. Dù vậy, doanh số của hãng Nhật tăng trưởng âm. Hãng bán 163.783 xe trong tháng 9, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số cộng dồn theo năm tài chính 2025 (tháng 4/2024-9/2025) là 1.028.183 xe, giảm 0,2% so với 2024.

Tiêu thụ xe máy thực tế tại Việt Nam cao hơn mức 1,9 triệu chiếc. Bởi nhiều hãng không thuộc VAMM không công bố số liệu bán hàng như: VinFast, Yadea, Kymco, BMW Motorrad, Triumph, Kawasaki...

Phạm Trung