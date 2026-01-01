Thị trường tái chế pin xe điện Trung Quốc bùng nổ

Khối lượng pin xe điện đã qua sử dụng ngày càng tăng khiến thị trường tái chế pin đạt 558 tỷ nhân dân tệ, chưa tính vật liệu pin tái chế.

Ngành công nghiệp tái chế pin của Trung Quốc đang chứng kiến sự gia tăng hoạt động cùng với khối lượng pin xe điện đã qua sử dụng ngày càng tăng. Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Công nghiệp Qianzhan, thị trường tái chế pin của Trung Quốc đã đạt 558 tỷ nhân dân tệ (khoảng 78 tỷ USD). Bên cạnh đó, vật liệu pin tái chế đã tạo ra 647 tỷ nhân dân tệ (khoảng 90 tỷ USD), cho thấy quy mô của ngành này trong chuỗi cung ứng xe điện.

Tái chế pin ở Trung Quốc chủ yếu theo hai tuyến đường: sử dụng theo tầng, trong đó pin đã qua sử dụng được tái chế cho các ứng dụng thứ cấp; và tái chế vật liệu, trong đó kim loại và các vật liệu khác được thu hồi. Các tuyến đường này tương ứng với các giai đoạn khác nhau của vòng đời pin và tạo thành một phần của chuỗi công nghiệp bao gồm thu gom, xử lý và tái sử dụng vật liệu ở khâu cuối.

Vật liệu pin tái chế tạo ra khoảng 90 tỷ USD. Ảnh: CarNewsChina

Chuỗi giá trị tái chế pin bao gồm các nhà sản xuất pin và nhà cung cấp nguyên liệu thô ở khâu đầu nguồn, các công ty tái chế ở khâu giữa và các nhà sản xuất vật liệu ở khâu cuối. Các doanh nghiệp tham gia thượng nguồn bao gồm CATL, BYD, Shanxi Coking và Yunnan Tin. Các công ty tái chế bao gồm Huayou Cobalt, Ganfeng Lithium, New Energy Times và Haopeng Technology. Các doanh nghiệp hạ nguồn tập trung vào vật liệu pin và luyện kim bột, với các công ty như Dangsheng Technology và Heyuan Fuma hoạt động trong phân khúc này.

Tính đến năm 2024, Trung Quốc có 156 công ty được liệt kê là đủ điều kiện để thực hiện việc tái chế toàn diện pin lithium-ion đã qua sử dụng. Các công ty này báo cáo tổng công suất chế biến danh nghĩa là 423,3 triệu tấn mỗi năm. Trong phân khúc pin axit chì, 71 doanh nghiệp được cấp phép đã báo cáo tổng công suất chế biến được phê duyệt là 1,47 tỷ tấn mỗi năm.

Về doanh thu, việc tái chế pin lithium đã tạo ra khoảng 220 tỷ nhân dân tệ (khoảng 31 tỷ USD) từ việc bán vật liệu tái chế trong năm 2024. Doanh thu từ chì tái chế đạt 427 tỷ nhân dân tệ (59 tỷ USD). Tổng doanh thu từ vật liệu pin tái chế đạt khoảng 90 tỷ USD, không bao gồm giá trị của pin thải thu gom.

Dựa trên công suất đã công bố, hoạt động tái chế của Bangpu Recycling và CATL mỗi bên chiếm khoảng 6,4% tổng công suất tái chế pin lithium được công nhận vào năm 2024. GEM đứng thứ hai với khoảng 5,9%, trong khi Ganfeng Lithium và Xien Recycling mỗi bên nắm giữ khoảng 4,7%. Theo khu vực, các công ty tái chế pin tập trung ở các tỉnh như Giang Tây, Quảng Đông, Chiết Giang và An Huy, nơi ngành công nghiệp sản xuất pin và vật liệu đã được thiết lập.

Vào tháng 2/2025, Quốc vụ viện Trung Quốc đã phê duyệt kế hoạch hành động liên quan đến hệ thống tái chế pin xe điện quốc gia. Kế hoạch này nêu rõ việc thu gom tiêu chuẩn hóa, giám sát chặt chẽ hơn và cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc, đồng thời đề cập đến việc giảm hoạt động tái chế không chính thức và hoạt động dựa trên quy mô.

Qianzhan dự báo giá trị thị trường tái chế pin của Trung Quốc sẽ vượt quá 1.000 tỷ nhân dân tệ (139 tỷ USD), vào năm 2030. Trong cùng kỳ, doanh thu từ vật liệu pin tái chế được dự báo sẽ vượt quá 2.000 tỷ nhân dân tệ (278 tỷ USD). Những con số này cho thấy ngành tái chế pin sẽ giữ vị trí quan trọng trong ngành công nghiệp xe điện và chuỗi cung ứng nguyên liệu thô của Trung Quốc đến cuối thập kỷ này.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)