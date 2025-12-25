Thị trường phía Nam đón thêm loạt căn hộ giá bình dân

Nhiều dự án căn hộ giá bình dân 1,2-1,5 tỷ đồng được triển khai ra thị trường những tháng cuối năm, góp phần hạ nhiệt đà tăng giá nhà tại các đô thị phía Nam.

Chủ đầu tư Lê Phong vừa giới thiệu dự án căn hộ The Emerald Garden View tại phường Thuận An (TP HCM), quy mô hơn 2.100 căn hộ với hai tòa tháp cao 25 tầng. Giá bán dự kiến từ 35 triệu đồng mỗi m2, tương đương khoảng 1,4 tỷ đồng một căn. Doanh nghiệp cho biết dự án sẽ mở bán vào đầu năm tới, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, hướng đến nhóm khách hàng trẻ có nhu cầu an cư.

Ở phường Dĩ An, Phú Đông Group cho biết ngoài việc mở bán rổ hàng cuối của dự án Phú Đông SkyOne với giá từ 38 triệu đồng mỗi m2, công ty cũng đang lên kế hoạch triển khai thêm hai dự án chung cư vừa túi tiền, giá quanh 35 triệu đồng một m2 tại trục Quốc lộ 1K và cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn.

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Seaholdings mở bán giai đoạn tiếp theo dự án Destino Centro với giá từ 31 triệu đồng mỗi m2. Dự án có quy mô hơn 2.000 sản phẩm, gồm 5 block căn hộ, trong đó block Amor vừa hoàn thành cất nóc sau một năm khởi công. Cũng tại đây, Nam Long Group đang triển khai khu cao tầng Solaria Rise thuộc khu đô thị Waterpoint, quy mô 3,1 ha với 698 căn hộ, giá từ 1,4 tỷ đồng mỗi căn...

Một dự án chung cư đang triển khai xây dựng tại Tây Ninh. Ảnh: Phương Uyên

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp như Vạn Xuân, DKRS, Bcons, An Gia, C-Holdings, A&T Group... cũng đồng loạt đưa ra thị trường các dự án có mức giá vừa túi tiền, góp phần điều chỉnh cơ cấu nguồn cung vốn nghiêng mạnh về phân khúc cao cấp trong các quý trước.

Theo ước tính của Avison Young Việt Nam, quý IV, TP HCM và các tỉnh lân cận ghi nhận khoảng 15 dự án triển khai bán hàng, cung cấp 12.000 căn hộ, trong đó phần lớn thuộc phân khúc vừa túi tiền, giá quanh ngưỡng 30-40 triệu đồng mỗi m2. DKRA Consulting cũng cho biết nguồn cung căn hộ phía Nam trong quý IV đạt khoảng 13.000 sản phẩm, trong đó phân khúc cao cấp và hạng sang chiếm 3.000-5.000 căn, tập trung chủ yếu tại TP HCM cũ; phần còn lại là căn hộ trung cấp và bình dân, phân bố tại Bình Dương cũ và Tây Ninh.

Nguồn cung căn hộ giá vừa túi tiền được kỳ vọng giúp hạ nhiệt phần nào làn sóng tăng giá nhà của thị trường phía Nam trong các quý vừa qua. Theo CBRE Việt Nam, 10 tháng đầu năm, giá căn hộ tại TP HCM cũ đạt bình quân 90 triệu đồng mỗi m2, tăng 21% so với cùng kỳ. Bình Dương cũ ghi nhận mức giá trung bình 46 triệu đồng mỗi m2, tăng khoảng 10%; Đồng Nai tăng 12%, còn Tây Ninh tăng tới 45%.

Đánh giá diễn biến nguồn cung cuối năm, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó tổng giám đốc Phú Đông Group, cho rằng cơ cấu sản phẩm bất động sản phía Nam đang chuyển biến theo hướng tích cực. Nhiều khu vực trước đây chủ yếu có dự án cao cấp nay đã xuất hiện thêm căn hộ trung cấp, bình dân, giúp phân khúc giá dưới 40 triệu đồng mỗi m2 dần chiếm ưu thế và góp phần kìm đà tăng giá và giải bài toán an cư

Ở góc độ thanh khoản, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan, cho biết căn hộ vừa túi tiền là phân khúc được dự báo tăng trưởng tốt nhất trong tháng 12 và nửa đầu năm 2026. Tỷ lệ môi giới lựa chọn phân khúc này để tập trung bán hàng đạt 36%, cao nhất trong các loại hình. Dù giá căn hộ vùng ven và các tỉnh vệ tinh đã tăng bình quân 13-15% so với đầu năm, mặt bằng giá sơ cấp tại đây vẫn chỉ bằng khoảng một nửa so với khu vực nội thành TP HCM. Khi nguồn cung mới gia tăng, đà tăng giá được dự báo sẽ chậm lại.

Dự báo nguồn cung nhà ở năm tới, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, nhìn nhận thị trường phía Nam sẽ đón khoảng 31.000-35.000 căn hộ mở bán. Nguồn cung tiếp tục phân hóa rõ nét khi khu vực lõi TP HCM giữ vai trò trung tâm của phân khúc cao cấp và hạng sang, còn các địa bàn giáp ranh như Tây Ninh, Đồng Nai và Bình Dương cũ đảm nhiệm nguồn cung nhà ở vừa túi tiền, với mức giá chỉ bằng khoảng 50% TP HCM.

Theo bà Dung, việc mở rộng địa giới hành chính được kỳ vọng góp phần tái cấu trúc cơ cấu nguồn cung, phân bổ hài hòa giữa các phân khúc sau thời gian dài thị trường nghiêng về sản phẩm cao cấp. Các tỉnh vệ tinh và khu vực vừa sáp nhập sẽ tiếp tục đóng vai trò cân bằng thị trường, với nguồn cung chủ yếu thuộc phân khúc trung cấp, tạo nền tảng cho chu kỳ phục hồi từ năm 2026.

Dù nguồn cung tăng, giá bán tại khu trung tâm được cho là khó hạ nhiệt do quỹ đất hạn chế và chi phí đầu vào cao, trong khi vùng ven được kỳ vọng hút mạnh dòng vốn nhờ quỹ đất lớn, giá mềm và hạ tầng hoàn thiện.

Phương Uyên