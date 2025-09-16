Thị trường ôtô Việt tiếp tục giảm doanh số

Toàn ngành ôtô tiêu thụ 40.596 xe trong tháng 8, giảm 13% so với tháng liền kề và là mức thấp nhất kể từ tháng 3.

Thị trường ôtô Việt Nam tiếp tục bất ổn khi doanh số tăng, giảm thất thường trong hơn nửa năm qua. Sau ba tháng tăng đều đặn, doanh số toàn ngành lại giảm liên tiếp hai tháng gần nhất.

Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), các hãng nhập khẩu bán 25.973 xe trong tháng 8, giảm 19% so với tháng trước. VinFast cũng ghi nhận doanh số giảm nhẹ 5%, tương ứng 10.922 xe bán ra. Hyundai ngược lại, tăng nhẹ gần 3%, đạt 3.701 xe bán ra.

Doanh số toàn ngành tổng hợp của các hãng trên là 40.596 xe vào tháng 8, giảm 13% so với tháng 7. Đây là lượng bán thấp nhất tính từ tháng 3. Doanh số hai tháng đầu năm kém hơn tháng 8 do sức mua giảm sau giai đoạn ưu đãi lệ phí trước bạ của nhà nước. Đồng thời tháng 2 bao gồm khoảng nghỉ của Tết Nguyên đán.

Lũy kế sau 8 tháng đầu 2025, doanh số VAMA và các hãng nhập khẩu đạt hơn 220.700 chiếc, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi Hyundai giảm 8%, đạt hơn 31.500 xe bán ra.

Do VinFast chưa công bố số liệu hồi đầu 2024 nên chưa rõ mức tăng trưởng của hãng này. Lũy kế đến tháng 8, hãng Việt bán gần 90.000 xe, nhiều hơn gấp hai lần so với đối thủ xếp sau - Toyota.

Khách tham khảo dòng VinFast VF 5 tại một sự kiện ở TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Theo trưởng phòng bán hàng một đại lý Ford tại TP HCM, doanh số thị trường tháng 8 chậm lại do tuần cuối rơi vào tháng Ngâu (tháng 7 Âm lịch). Tâm lý kiêng mua sắm của nhiều khách thời điểm này khiến sức mua bị ảnh hưởng.

Hầu hết các hãng có thị phần lớn trên thị trường như VinFast, Toyota, Mitsubishi, Ford, Kia đều ghi nhận doanh số giảm vào tháng 8 so với tháng trước. Hyundai là hãng tăng trưởng doanh số dương nhưng chủ yếu nhờ mảng xe thương mại, trong khi mảng xe con giảm nhẹ.

Khuyến mãi, giảm giá bằng ưu đãi lệ phí trước bạ, phụ kiện vẫn là những cách thức quen thuộc được các hãng, đại lý thực hiện để kích cầu sức mua. Theo các chuyên gia trong ngành, trong 4 tháng còn lại của 2025, những khoản kích cầu này nhiều khả năng tiếp tục được duy trì bởi thị trường chuẩn bị bước vào giai đoạn về đích, các hãng tăng tốc bán hàng. Năm 2025 không diễn ra triển lãm ôtô thường niên vào tháng 10 nên khoản ngân sách cho sự kiện này có thể được các thương hiệu dùng để khuyến mãi, thúc đẩy tốc độ thanh khoản.

Phạm Trung