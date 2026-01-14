Thị trường ôtô Việt Nam lập kỷ lục doanh số

Năm 2025, ngành ôtô trong nước bán ra hơn 604.000 xe, vượt kỷ lục năm 2022 từng thiết lập - 508.547 xe.

Thị trường ôtô Việt Nam kết thúc năm 2025 với mức tăng trưởng 22% so với 2024. Toàn ngành bán ra 604.134 xe, vượt con số kỷ lục của 2022 khi thị trường phục hồi sau đại dịch Covid-19, sức mua bùng nổ.

Điểm chung của hai năm bán hàng kỷ lục của thị trường ôtô là GDP tăng trưởng ở mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Năm 2025, GDP tăng 8,02% so với năm 2024. Mức này chỉ thấp hơn tốc độ tăng năm 2022 (8,12% so với 2021).

Với doanh số hơn 600.000 xe, Việt Nam nhiều khả năng lần đầu tiên chen chân vào nhóm ba thị trường tiêu thụ xe mới nhiều nhất Đông Nam Á sau ba thập kỷ, cùng Malaysia và Indonesia. Thái Lan, thị trường thuộc top 2 khu vực nhiều năm qua đang chứng kiến xu hướng tăng trưởng chậm lại. Theo Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI), doanh số lũy kế đến tháng 11 của nước này đạt 546.045 xe và dự đoán xấp xỉ 600.000 xe khi kết thúc 2025. Nhiều năm trước, thị trường xứ chùa vàng luôn ở ngưỡng triệu xe.

Doanh số kể trên chưa phản ánh đầy đủ bức tranh của thị trường ôtô Việt. Hầu hết thương hiệu hạng sang hoặc thuần bán xe nhập khẩu, đặc biệt xe Trung Quốc đều không công bố số liệu bán hàng. Hiện Trung Quốc là quốc gia có nhiều thương hiệu xe nhất (khoảng 13) tại Việt Nam.

Trong số các hãng, VinFast đóng góp tăng trưởng lớn nhất toàn thị trường khi bán 175.099 xe, gấp đôi so với 2024. Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) tăng 10% doanh số, đạt 375.736 xe. Riêng Hyundai, doanh số giảm khá mạnh, ở mức 21%, đi ngược xu hướng chung của thị trường.

Người dân tham khảo mẫu xe con rẻ nhất của VinFast - Minio Green, tại triển lãm VnMS do VnExpress tổ chức, tháng 12/2025. Ảnh: Minh Quân

Lượng bán hơn 175.000 xe của VinFast là mức cao nhất một hãng thiết lập được sau 30 năm thành hình của ngành ôtô trong nước, gấp hơn hai lần hãng xe lâu đời và giữ thị phần số một mảng xe động cơ đốt trong - Toyota. Tất cả xe VinFast bán ra đều là loại thuần điện chạy pin (BEV). Trong 2026, hãng dự kiến có thêm các dòng hybrid sạc ngoài.

Xét về thị phần các hãng, VinFast lần đầu vượt Thaco, đơn vị đang bán 5 thương hiệu là Kia, Mazda, Peugeot, BMW, Mini để dẫn đầu thị trường ôtô Việt. Thị phần của VinFast tăng từ mức 17,6% ở 2024 lên 29% trong 2025. Trong khi Thaco sụt giảm hơn 3%, chủ yếu do các thương hiệu chủ lực như Kia, Mazda giảm doanh số hoặc không tăng trưởng.

Xếp thứ ba sau VinFast và Thaco là Toyota Việt Nam. Liên doanh Nhật nắm giữ 11,9% thị phần trong 2025, giảm từ mức 13,5% ở 2024.

Nhìn chung, trong số 4 hãng sở hữu thị phần ôtô mới bán ra lớn nhất Việt Nam, chỉ VinFast tăng trưởng dương. Trong khi đó, ba đối thủ còn lại đều giảm thị phần. Hyundai Thành Công giảm nhiều nhất, từ mức 13,6% ở 2024 xuống 8,8% trong 2025.

Xét về doanh số từng hãng, VinFast dẫn đầu mảng xe điện lẫn toàn ngành (gồm cả xe động cơ đốt trong). Toyota đứng thứ hai và là hãng bán nhiều xe động cơ đốt trong nhất - gần 72.000 chiếc.

Thành Nhạn