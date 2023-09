Thị trường ôtô Việt Nam ảm đạm trong tháng Ngâu

Bước sang tháng thứ hai áp dụng ưu đãi 50% trước bạ cho xe lắp ráp, sản xuất trong nước, thị trường vẫn chưa thể khởi sắc.

Tháng 8, doanh số của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và các đơn vị thuần nhập khẩu ngoài VAMA là 22.540 xe, giảm 9% so với tháng trước, và giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó số lượng xe lắp ráp trong nước đạt 13.118 xe, giảm 3% so với tháng trước, xe nhập khẩu là 9.422 xe, giảm 15%.

Hyundai Thành Công bán 3.145 xe trong tháng 8, giảm 22% so với tháng trước. Từ tháng 8, VinFast không công bố số liệu bán hàng theo tháng mà chỉ theo quý để "đáp ứng yêu cầu của thị trường chứng khoán Mỹ", hãng giải thích.

Như vậy, kể từ khi ưu đãi lệ phí trước bạ (Nghị định 41) cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước được áp dụng từ đầu tháng 7, doanh số toàn thị trường vẫn chưa có chuyển biến tích cực.

Nếu chỉ tính doanh số của VAMA và Huyndai, tháng 8/2023 thị trường bán 25.685 xe, thấp hơn 10% so với tháng trước, thấp hơn gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế sau 8 tháng 2023, tổng doanh số của VAMA là 184.554 xe, thấp hơn 30% nếu so sánh với cùng kỳ năm trước - 262.939 xe. Với Hyundai, tổng doanh số 8 tháng đầu 2023 là 35.191 xe, giảm 35% so với cùng kỳ 2022 là 47.638 xe.

Doanh số giảm được các đại lý giải thích do cộng hưởng của kinh tế khó khăn và tháng 8 trùng tháng 7 âm lịch (tháng Ngâu). Theo quan niệm dân gian, người dân thường tránh mua sắm vào tháng này.

Các hãng đều có chương trình bán hàng, ưu đãi không chỉ cho xe lắp ráp trong nước, vốn được hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ, mà còn cho các các mẫu xe nhập khẩu, nhưng thị trường chưa thể ấm lại ngay.

