Thị trường ôtô Việt giảm doanh số mạnh trong tháng 2

Toàn thị trường bán ra 32.261 xe trong tháng 2, giảm 45% so với tháng liền kề do có quãng nghỉ Tết Nguyên đán.

Doanh số kể trên tổng hợp từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), các hãng nhập khẩu - 19.278 xe, VinFast - 9.903 xe và Hyundai - 3.080 xe. Lũy kế từ đầu năm, ngành ôtô Việt bán ra 91.180 xe, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu cho thấy trên tổng thể, nhu cầu ôtô của người Việt tiếp tục gia tăng.

Thị trường sụt giảm mạnh về doanh số trong tháng 2, tháng có quãng nghỉ Tết Nguyên đán là diễn biến thường thấy trong nhiều năm qua. Việc khách mua đổ dồn cho giai đoạn cuối 2025 khi các chương trình khuyến mãi của hãng và đại lý đẩy mạnh khiến nhu cầu vơi dần sau đó.

Với các thương hiệu Nhật có năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026, nguồn cung xe trong quý đầu năm mới thường chững lại để hãng và đại lý giải quyết nốt hàng tồn kho đối với các xe sản xuất 2025. Do đó, doanh số các hãng này thường chững lại.

Xét riêng các thương hiệu, VinFast vẫn là đầu tàu của toàn thị trường trong tháng 2. Hãng này có đến 5 sản phẩm (VF 3, VF 5, VF 6, VF MPV 7 và Limo Green) thuộc nhóm 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường, điều chưa từng có với một thương hiệu ôtô tại Việt Nam trước đây.

Xếp sau VinFast lần lượt là các hãng Toyota, Hyundai, Ford và Mitsubishi. Lũy kế sau 2 tháng đầu 2026, tất cả thương hiệu xe con (trừ Peugeot) đều tăng trưởng doanh số dương. Trong khi VinFast tăng 16%, Hyundai tăng 47%.

Khách hàng tham khảo mẫu VF 3 tại TP HCM. Ảnh: Thành Nhạn

Khởi đầu tích cực của thị trường báo hiệu một mùa bán hàng sôi động của ngành xe trong nước ở 2026. Từ tháng 3, hàng loạt mẫu xe mới sẽ ra mắt thị trường, trong khi các chương trình kích cầu từ các hãng vẫn được duy trì đều đặn từ trước Tết.

Phạm Trung