Thị trường ôtô Việt 'ấm' trở lại

Nguồn cung xe về đại lý tốt hơn giúp doanh số thị trường khởi sắc, đạt gần 38.200 xe trong tháng 7, tăng 19% so với tháng trước.

Tiêu thụ ôtô lấy lại nhịp tăng trưởng sau lần sụt giảm ở tháng 6. Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), doanh số toàn thị trường đạt 30.254 xe trong tháng 7, tăng 88% so với cùng kỳ 2021 và tăng 20% so với tháng 6. Sau 7 tháng đầu 2022, toàn thị trường bán ra 232.094 xe, tăng 39% so với cùng kỳ 2021.

Tương tự VAMA, Hyundai Thành Công cũng tăng trưởng. Hãng này bán 5.792 xe trong tháng vừa qua, tăng 35% so với tháng 6. Luỹ kế đạt 42.189 xe.

VinFast, hãng không thuộc VAMA bán 2.137 xe trong tháng 7, giảm 15%. VinFast cùng với Ford, Suzuki, Honda là những hãng có mức tăng trưởng doanh số âm trong tháng vừa qua.

Tháng 7, hãng có mức tăng lớn nhất là Mitsubishi, 86% nhờ các đơn hàng xe Xpander mới giao cho khách. Tiếp đến là Isuzu với mức tăng 63% nhờ các mẫu D-Max, mu-X có hàng trở lại với chuẩn khí thải Euro 5.

Tổng hợp doanh số toàn thị trường, cộng gộp VAMA, TC Motor, VinFast trong tháng 7 đạt gần 38.200 xe, tăng 19% so với tháng trước. Luỹ kế là 291.115 xe, tăng 25% so với cùng kỳ 2021. Sau tháng 5 lập đỉnh về số xe giao cho khách, lượng xe bán tháng 6 giảm mạnh vì toàn thị trường thiếu xe, và đến tháng 7 đã có dấu hiệu ấm trở lại, dù chưa hoàn toàn mạnh mẽ.

Phiên bản Xpander AT Premium của Mitsubishi, hãng có mức tăng doanh số cao nhất trong tháng 7. Ảnh: Phạm Trung

Theo các chuyên gia trong ngành, tiêu thụ ôtô tăng trở lại ở tháng 7 nhờ nguồn cung xe tốt hơn các tháng trước đó. Nhiều mẫu xe "hot" của Kia, Hyundai, Toyota trước đây chờ 1-2 tháng, nay có thể giao trong tháng dù không phong phú về màu sắc, phiên bản như giai đoạn bình thường.

Về thị phần các hãng, Toyota vẫn giữ ngôi vương bán chạy nhất tại Việt Nam với hơn 48.000 xe sau 7 tháng. Hai hãng xe Hàn Quốc, Hyundai và Kia lần lượt xếp kế tiếp với doanh số 42.189 xe và 39.524 xe.

Thành Nhạn